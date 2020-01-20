Дрон помог спасти пловцов от белой акулы
17-летний австралиец Кэмерон Грейс отдыхал со своей семьей в Форстере, штат Новый Южный Уэльс. Он запустил беспилотник над главным пляжем и заметил большую белую акулу, которая находилась буквально в нескольких метрах от двоих пловцов.
Кэмерон позвал свою тетю Рэйчел Уолтер, которая бросилась к воде, чтобы предупредить мужчин об опасности.
Vision of what experts believe is a Great White Shark lurking within metres of swimmers on a NSW beach was spotted by a teenager using a drone. His fast-moving family raced to the shore and yelled at surfers to quickly get out. https://t.co/F0qHPwLjRQ @campricenews #7NEWS pic.twitter.com/I89O9KJ6WB— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) January 15, 2020
В результате мужчины вышли из воды и не пострадали.
Роб Таунсенд из SeaLife Sydney подчеркивает, что большинство таких встреч заканчивается тем, что акула избегает людей.
За последние 30 лет в Австралии акулы 501 раз нападали на людей. В 47 случаях столкновение с акулой заканчивалось для человека смертью.
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