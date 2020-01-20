Дрон помог спасти пловцов от белой акулы

17-летний австралиец Кэмерон Грейс отдыхал со своей семьей в Форстере, штат Новый Южный Уэльс. Он запустил беспилотник над главным пляжем и заметил большую белую акулу, которая находилась буквально в нескольких метрах от двоих пловцов.

Кэмерон позвал свою тетю Рэйчел Уолтер, которая бросилась к воде, чтобы предупредить мужчин об опасности.