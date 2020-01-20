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Рыбы

Дрон помог спасти пловцов от белой акулы

20 января 2020
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Большая белая акула (Carcharodon carcharias)
Фото: Сергей Урядников
Большая белая акула
Фото: Elias Levy/flickr.com
Она была в паре метров от людей.

17-летний австралиец Кэмерон Грейс отдыхал со своей семьей в Форстере, штат Новый Южный Уэльс. Он запустил беспилотник над главным пляжем и заметил большую белую акулу, которая находилась буквально в нескольких метрах от двоих пловцов.

Кэмерон позвал свою тетю Рэйчел Уолтер, которая бросилась к воде, чтобы предупредить мужчин об опасности.

«Я не могла просто сидеть и смотреть на это. Не знаю, что могло случиться. Я очень быстро побежала на пляж, зашла в воду и помахала двум парням, чтобы они вышли из воды. Они совершенно не замечали акулу», — Рэйчел Уолтер.

В результате мужчины вышли из воды и не пострадали.

Роб Таунсенд из SeaLife Sydney подчеркивает, что большинство таких встреч заканчивается тем, что акула избегает людей.

«На каждую акулу, которую вы видите, приходится 10 или 100 акул, которых не замечают. Вы должны представлять, что такие вещи происходят постоянно, просто мы этого не осознаем», — Роб Таунсенд.

За последние 30 лет в Австралии акулы 501 раз нападали на людей. В 47 случаях столкновение с акулой заканчивалось для человека смертью.

Читайте также о тайне смерти альфа-акулы или посмотрите, как спят белые акулы.