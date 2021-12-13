Два зеленых шара внутри головы: ученые обнаружили странную рыбу в Тихом океане

Ученые из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) заглянули в глубины Тихого океана у побережья Калифорнии с помощью дистанционных глубоководных аппаратов и обнаружили то, что может показаться совершенно нереальным инопланетным существом.
На самом деле, это коротконосый опистопрокт (Opisthoproctus soleatus) – глубоководная лучеперая рыба с полупрозрачной головой, известная в основном по музейным экземплярам. Впервые она была описана в 1939 году, но ее крайне редко удается встретить.
«Дистанционно управляемые аппараты MBARI Ventana и Doc Ricketts совершили более 5600 успешных погружений и записали более 27 600 часов видео, однако мы встречали эту рыбу только девять раз», – говорится в описании к видео.
У неуловимой рыбы есть два небольших углубления там, где обычно находятся глаза, но на самом деле ее глаза представляют собой два светящихся зеленых шара в глубине головы, которые смотрят вверх, в сторону макушки. Такое строение позволяет опистопрокту сканировать воду над собой в поисках пищи.
Глаза опистопрокта, помимо странной формы и расположения, отличаются многослойной сетчаткой большой площади: все для того, чтобы хоть что-то увидеть в темноте. В 2019 году новое исследование показало, что необычные глаза рыбы могут вращаться внутри прозрачной головы, позволяя рыбе искать пищу не только над собой, но и впереди. Это также защищает рыбу от солнечного света на мелководье.
Глаза светятся ярко-зеленым светом, и исследователи полагают, что опистопрокт разработал форму светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз, которыми преимущественно питается эта рыба.
Морские биологи также обнаружили, что опистопрокт использует свои большие плоские плавники, чтобы оставаться неподвижным в воде.
Заснятый на видео экземпляр был обнаружен на глубине около 600 метров в заливе Монтерей у побережья Калифорнии.