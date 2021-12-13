Два зеленых шара внутри головы: ученые обнаружили странную рыбу в Тихом океане

Ученые из Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) заглянули в глубины Тихого океана у побережья Калифорнии с помощью дистанционных глубоководных аппаратов и обнаружили то, что может показаться совершенно нереальным инопланетным существом.

На самом деле, это коротконосый опистопрокт (Opisthoproctus soleatus) – глубоководная лучеперая рыба с полупрозрачной головой, известная в основном по музейным экземплярам. Впервые она была описана в 1939 году, но ее крайне редко удается встретить.

«Дистанционно управляемые аппараты MBARI Ventana и Doc Ricketts совершили более 5600 успешных погружений и записали более 27 600 часов видео, однако мы встречали эту рыбу только девять раз», – говорится в описании к видео.