Две гигантские акулы составили компанию купальщикам: видео

В Ирландии в эти дни царит жаркая погода, и многие люди отправились на пляжи. В водах острова Акилл — крупнейшего вблизи западного побережья страны — компанию отдыхающим составили акулы. На видеозаписи можно рассмотреть, как из воды показываются их большие спинные плавники.
This is like a scene from Jaws, pic.twitter.com/TcDJfWn8uh— Alan O’Neill (@ApmNeill) July 19, 2021
Две особи разного возраста (об этом говорит величина их плавников) относятся к гигантским акулам (Cetorhinus maximus) — это второй по величине вид акул после китовых. Их размеры в среднем могут достигать 9-10 метров, однако купальщикам в Ирландии ничто не угрожало: гигантская акула питается только планктоном.
Залив Ким-Бэй, где была снята эта сцена, в прошлом был местом обитания большого числа гигантских акул, и здесь они были объектом рыболовного промысла: их добывали ради жира, вытапливаемого из печени. На пике этой деятельности рыбаки ловили по 50 акул в день, и к 1980-м годам их популяция сильно сократилась. Одновременно снизился и спрос на продукцию из акульего жира, а затем и были выпущены запреты на вылов этих рыб.
В наши дни гигантская акула относится к уязвимым видам. В последние годы у берегов Ирландии и Великобритании время от времени замечают эту огромную рыбу, что дает надежду на восстановление ее численности.