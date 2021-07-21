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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Рыбы

Две гигантские акулы составили компанию купальщикам: видео

Анастасия Баринова
21 июля 2021
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Фото: Florian Graner/Flickr
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Фото: Antony Stanley/Flickr
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Фото: Alan O’Neill/Twitter
Для обывателя это общество не будет желанным, но на деле бояться нечего.

В Ирландии в эти дни царит жаркая погода, и многие люди отправились на пляжи. В водах острова Акилл — крупнейшего вблизи западного побережья страны — компанию отдыхающим составили акулы. На видеозаписи можно рассмотреть, как из воды показываются их большие спинные плавники.

Две особи разного возраста (об этом говорит величина их плавников) относятся к гигантским акулам (Cetorhinus maximus) — это второй по величине вид акул после китовых. Их размеры в среднем могут достигать 9-10 метров, однако купальщикам в Ирландии ничто не угрожало: гигантская акула питается только планктоном.

Залив Ким-Бэй, где была снята эта сцена, в прошлом был местом обитания большого числа гигантских акул, и здесь они были объектом рыболовного промысла: их добывали ради жира, вытапливаемого из печени. На пике этой деятельности рыбаки ловили по 50 акул в день, и к 1980-м годам их популяция сильно сократилась. Одновременно снизился и спрос на продукцию из акульего жира, а затем и были выпущены запреты на вылов этих рыб.

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В наши дни гигантская акула относится к уязвимым видам. В последние годы у берегов Ирландии и Великобритании время от времени замечают эту огромную рыбу, что дает надежду на восстановление ее численности.

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