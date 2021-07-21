Две гигантские акулы составили компанию купальщикам: видео

Две особи разного возраста (об этом говорит величина их плавников) относятся к гигантским акулам (Cetorhinus maximus) — это второй по величине вид акул после китовых. Их размеры в среднем могут достигать 9-10 метров, однако купальщикам в Ирландии ничто не угрожало: гигантская акула питается только планктоном.

Залив Ким-Бэй, где была снята эта сцена, в прошлом был местом обитания большого числа гигантских акул, и здесь они были объектом рыболовного промысла: их добывали ради жира, вытапливаемого из печени. На пике этой деятельности рыбаки ловили по 50 акул в день, и к 1980-м годам их популяция сильно сократилась. Одновременно снизился и спрос на продукцию из акульего жира, а затем и были выпущены запреты на вылов этих рыб.