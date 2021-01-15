Электрические угри умеют охотиться стаей и координировать атаки

Загоняя добычу, угри делятся на более мелкие группы примерно по 10 особей и проводят скоординированные электрические атаки, из-за которых шокированная рыба может даже вылететь из-под воды. Исследователи еще не измерили совокупное напряжение таких атак, но, по словам Де Сантаны, 10 угрей Вольта, атакующих одновременно, теоретически могут «зажечь» примерно сотню лампочек. Подобная охота длится около двух часов.

Пока такие скопления угрей наблюдались только в этом одном озере. Но Де Сантана подозревает, что групповая охота может практиковаться и в других водоемах с большим количеством мелкой рыбы. По его словам, большая часть ареала угрей остается малоизученной, поэтому Де Сантана и его коллеги запустили гражданский научный проект при поддержке коренных народов, чтобы определить больше мест, где обитают угри.

«Мы до сих пор многого не знаем об этих существах», — заключил Де Сантана.

Интересно, что угорь Electrophorus voltai был подробно описан как отдельный вид только в 2019 году. До этого ученые полагали, что электрические угри представлены всего одним видом — Electrophorus electricus. Теперь науке известны три вида угрей. Помимо E. voltai и E. electricus, существует еще один вид — Electrophorus varii.

Ученые отметили, что электрические угри мало изменились за 10 миллионов лет эволюции. Они отделились от общего предка примерно 7,1 млн лет назад, в эпоху миоцена.