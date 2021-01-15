Электрические угри умеют охотиться стаей и координировать атаки

Электрический угорь Вольта (Electrophorus voltai), способный наносить удары током напряжением до 860 вольт и силой – около одного ампера, практикует групповую охоту и может проводить скоординированные атаки на добычу.
Ученые обнаружили более 100 угрей в отдаленном районе Амазонки. Животные охотились вместе, загоняя тысячи мелких рыб, которых шокировали ударами током и поедали.
«Групповая охота рыб довольно редка», — говорит Карлос Давид де Сантана, биолог-эволюционист из Смитсоновского национального музея естественной истории в Вашингтоне. «Я никогда не видел больше 12 электрических угрей вместе в полевых условиях», — отмечает ученый.
Вот почему он был ошеломлен, когда его коллега Дуглас Бастос, ныне биолог в Национальном институте исследований Амазонки в Манаусе, Бразилия, сообщил, что видел более сотни угрей, которые собирались и охотились гурьбой в небольшом озере на севере Бразилии.
Через два года после наблюдения команда Де Сантаны вернулась на озеро для более подробных исследований. Они обнаружили, что угри длиной почти два метра медленно передвигаются в более глубоких местах озера большую часть дня. Но в сумерках и на рассвете эти животные собираются вместе, кружась в унисон и образуя извивающийся круг численностью более 100 особей. Таким образом они загоняют тысячи мелких рыбок на мелководье, где те становятся легкой добычей.
Загоняя добычу, угри делятся на более мелкие группы примерно по 10 особей и проводят скоординированные электрические атаки, из-за которых шокированная рыба может даже вылететь из-под воды. Исследователи еще не измерили совокупное напряжение таких атак, но, по словам Де Сантаны, 10 угрей Вольта, атакующих одновременно, теоретически могут «зажечь» примерно сотню лампочек. Подобная охота длится около двух часов.
Пока такие скопления угрей наблюдались только в этом одном озере. Но Де Сантана подозревает, что групповая охота может практиковаться и в других водоемах с большим количеством мелкой рыбы. По его словам, большая часть ареала угрей остается малоизученной, поэтому Де Сантана и его коллеги запустили гражданский научный проект при поддержке коренных народов, чтобы определить больше мест, где обитают угри.
«Мы до сих пор многого не знаем об этих существах», — заключил Де Сантана.
Интересно, что угорь Electrophorus voltai был подробно описан как отдельный вид только в 2019 году. До этого ученые полагали, что электрические угри представлены всего одним видом — Electrophorus electricus. Теперь науке известны три вида угрей. Помимо E. voltai и E. electricus, существует еще один вид — Electrophorus varii.
Ученые отметили, что электрические угри мало изменились за 10 миллионов лет эволюции. Они отделились от общего предка примерно 7,1 млн лет назад, в эпоху миоцена.