Электрический рекордсмен: обнаружен новый вид угря, удар тока которого достигает 860 вольт

Ранее считалось, что электрические угри представлены всего одним видом, но не так давно ученые доказали, что на самом деле их целых три! Два новых вида были описаны Исследовательским фондом Сан-Паулу при поддержке Смитсоновского института и Национального географического общества. Оказалось, что один из новых видов может создавать электрическими органами рекордное напряжение до 860 вольт – больше, чем любое другое известное науке живое существо.

Исследование, опубликованное в Nature Communications, не только позволяет узнать об электрических угрях что-то новое (хотя впервые эту рыбу описали 250 лет назад), но еще и открывает новые возможности для изучения того, как другие виды электрических рыб наносят удары током.

Сопоставив данные ДНК, морфологии и окружающей среды и измерив разрядное напряжение, исследователи пришли к выводу, что электрических угрей следует реклассифицировать в три вида. Единственным видом электрического угря, ранее известным науке, был Electrophorus electricus, который шведский натуралист Карл Линней описал в 1766 году.

Первый из двух новых видов получил название Electrophorus voltai в честь итальянского физика и одного из основоположников учения об электричестве Алессандро Вольты. Ученые обнаружили, что E. voltai может наносить удары током напряжением до 860 вольт, силой – около одного ампера. Для сравнения: раньше считалось, что максимальное напряжение удара тока, который выдает E. electricus достигает всего 650 вольт.

Второй вид – Electrophorus varii – назван в честь зоолога Ричарда П. Вари, исследователя из Смитсоновского института, который умер в 2016 году.

Эти угри используют свои электрические органы служат прежде всего для ориентирования в пространстве, также они являются для них орудием охоты и защиты от врагов. Они могут выдавать удар тока такой мощности, что он будет способен парализовать или даже убить лошадь (и тем более человека).

Ученые отметили, что электрические угри мало изменились за 10 миллионов лет эволюции. Они отделились от общего предка примерно 7,1 млн лет назад, в эпоху миоцена. Около 3,6 млн лет назад E. voltai и E. electricus достигли стадии развития, в которой пребывают и сегодня. Возможно, в водах Амазонки существуют и другие, пока не открытые наукой виды угрей.

Посмотрите на атаку электрического угря.