Электрический угорь: факты о рыбе, которая вовсе не относится к настоящим угрям
Несмотря на свое название, электрический угорь не принадлежит к отряду угреобразных – он ближе к карпам и сомам. Однако так его называют из-за большого электрического напряжения, которое он способен производить.
Электрический угорь имеет особые органы, состоящие из многочисленных электрических пластинок — видоизмененных мышечных клеток, между мембранами которых образуется разность потенциалов. Органы занимают две трети массы тела этой рыбы. Как только на неё нападает хищник или ей необходимо оглушить свою жертву, клетки органов производят электрические разряды напряжением не менее 600 вольт!
Впрочем, электрический угорь может генерировать разряды и с меньшим напряжением — до 10 вольт. Поскольку у него плохое зрение, он использует их как радар, для навигации и поиска добычи.
На видео вы можете увидеть электрического угря в естественной среде обитания:
Электрические угри могут быть огромных размеров, достигая 2,5 метра в длину и 20 килограммов в весе. Они обитают в реках Южной Америки, например, в Амазонке и Ориноко. Там питаются рыбой, земноводными, птицами и даже мелкими млекопитающими.
Поскольку электрический угорь усваивает кислород непосредственно из атмосферного воздуха, ему приходится очень часто подниматься к поверхности воды. Он должен это делать, по крайней мере, один раз в пятнадцать минут, но обычно это происходит чаще.
На сегодняшний день известно мало случаев гибели людей после встречи с электрическим угрем. Тем не менее многочисленные электрические удары могут привести к дыхательной или сердечной недостаточности, из-за чего человек может утонуть даже на мелководье.
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