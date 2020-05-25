Электрический угорь: факты о рыбе, которая вовсе не относится к настоящим угрям

Несмотря на свое название, электрический угорь не принадлежит к отряду угреобразных – он ближе к карпам и сомам. Однако так его называют из-за большого электрического напряжения, которое он способен производить.

Электрический угорь имеет особые органы, состоящие из многочисленных электрических пластинок — видоизмененных мышечных клеток, между мембранами которых образуется разность потенциалов. Органы занимают две трети массы тела этой рыбы. Как только на неё нападает хищник или ей необходимо оглушить свою жертву, клетки органов производят электрические разряды напряжением не менее 600 вольт!

Впрочем, электрический угорь может генерировать разряды и с меньшим напряжением — до 10 вольт. Поскольку у него плохое зрение, он использует их как радар, для навигации и поиска добычи.

На видео вы можете увидеть электрического угря в естественной среде обитания: