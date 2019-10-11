Эта рыба может дышать на суше, но ее хотят истребить. Вот почему

В пруду округа Гвиннетт в штате Джорджия был пойман змееголов (Channa argus). Это первый случай, когда представитель данного рода встретился в местности.

«В настоящее время мы пытаемся выяснить, распространилась ли рыба из пруда куда-либо еще, и пытаемся предотвратить ее попадание в другие водоемы», – говорит Мэтт Томас, начальник отдела рыболовства в Отделе ресурсов дикой природы.

Змееголов – хищная рыба, которая отличается повышенной выживаемостью и агрессивностью. Местная ихтиофауна не способна ей противостоять и может быть вытеснена, что нарушит экологический баланс.

Эта рыба родом из Восточной Азии. Она продавалась в американских зоомагазинах и на рыбных рынках до 2002 года, пока Служба рыбной и дикой природы США не добавила вид в свой список вредных диких животных.

Впервые обнаруженный в США в 1997 году, змееголов впоследствии широко распространился в приливных реках Чесапикского залива.

Змееголовы легко переносят дефицит кислорода. Они могут выжить, оставаясь без воды до четырех дней, если их чешуя остается влажной. Эта способность позволяет им перемещаться по небольшим участкам суши к другим водоемам.

Власти Джорджии просят рыболовов уничтожать эту рыбу и сообщать об ее вылове в отдел рыбного хозяйства.