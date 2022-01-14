Фазы Луны влияют на агрессивность акул

Специалисты проанализировали огромный массив данных: отчеты о нападениях акул за 55-летний период, с 1960 по 2015 годы. Эта статистика хранится во Флоридском музее естествознания. Возможность подсчитать количество нападений акул по всему миру в течение десятилетий выявила четкую корреляцию между лунными фазами и нападениями акул. Оказалось, что число атак растет в периоды полнолуния.

Точная причина такой модели поведения не ясна. Акулам не нужен дополнительный свет ночью и, более того, они обычно нападают на людей днем. Но полнолуния влияют на приливы и электромагнитные поля. Возможно, именно это меняет тактику хищных рыб.

Подводя итоги исследования, ученые говорят, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Однако тенденция прослеживается четкая и, отталкиваясь от этих наблюдений, можно разрабатывать меры по защите людей.

Между тем акулы — далеко не самые опасные и смертоносные животные.