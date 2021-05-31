Гигантская акула подплыла к исследовательскому судну: видео

Комментируя видео, люди сравнили акулу с мегалодоном – 15-метровым ископаемым гигантом, вымершим около 2,6 миллионов лет назад. И хотя к настоящему времени многие думают, что где-то в морских глубинах еще плавают эти громадные хищники (и указывают на то, что мы успели исследовать лишь пять процентов Мирового океана) – шанс на встречу с мегалодоном тем не менее равен нулю.