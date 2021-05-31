Гигантская акула подплыла к исследовательскому судну: видео

20-летний Алекс Альбрехт (Alex Albrecht) принимал участие в атлантической экспедиции. Исследовательское судно SSV Corwith Cramer, стартовавшее во Флориде, через шесть недель прибыло в Массачусетс. Вместе с другими молодыми членами экипажа Алекс проходил обучение морскому делу, и среди прочих задач он научился забираться на мачту: отсюда можно натянуть такелаж или просто любоваться красивыми видами.
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В один из таких моментов возле судна проплыла огромная акула, которая привлекла всеобщее внимание, и Алекс смог снять видео с лучшего ракурса – с высоты. Предположительно, длина рыбы превышала пять метров. Акула произвела на оператора такое сильное впечатление, что он не смог удержаться от ругательства (разумеется, выражающего восхищение и изумление).
@.alex.albrecht
Sailed six weeks in the atlantic saw this big fucking shark♬ original sound - Alex Albrecht
Комментируя видео, люди сравнили акулу с мегалодоном – 15-метровым ископаемым гигантом, вымершим около 2,6 миллионов лет назад. И хотя к настоящему времени многие думают, что где-то в морских глубинах еще плавают эти громадные хищники (и указывают на то, что мы успели исследовать лишь пять процентов Мирового океана) – шанс на встречу с мегалодоном тем не менее равен нулю.
В данном случае на видео, вероятнее всего, попала гигантская, или исполинская акула (Cetorhinus maximus) – вторая по величине рыба после китовой акулы. Гигантские аклы могут вырастать до девяти метров, но притом они совершенно безобидны: в их рацион входит только планктон. Эти акулы-фильтровальщики пропускают поток воды через глотку, процеживая до 2000 тонн воды за час.