Глубоководное убийство: меч-рыба расправилась с акулой, но потеряла свое оружие

В апреле этого года на средиземноморский берег ливийского города Брега выбросило труп акулы длиной 4,5 метра, тело которой пронзал какой-то острый предмет. Спустя некоторое время фотографии мертвой рыбы распространились по соцсетям и вызвали интерес ихтиологов по всему миру.
Докторант кафедры палеонтологии Венского университета Патрик Джамбура и его коллеги определили, что мертвый хищник относился к виду большеглазых лисьих акул (Alopias superciliosus), а ее убийцей оказалась меч-рыба (Xiphias gladius), потерявшая при нападении свое оружие — «меч», представляющий сильно удлиненную и заостренную верхнюю челюсть.
Свидетелей нападения нет, поэтому непонятно, почему меч-рыба решила атаковать акулу. По словам исследователей, два океанских хищника могли бороться за добычу.
По словам ученого, также возможно, что обе рыбы сражались за территорию, или что меч-рыба случайно ударила акулу, оставив около 30 сантиметров своего «меча» в жертве.
Естественными врагами меч-рыбы являются синие акулы (Prionace glauca) и акула мако (Isurus oxyrinchus), которые активно на нее охотятся, однако большеглазая лисья акула питается мелкой рыбой, поэтому не представляет угрозы для X. Gladius. Впрочем, по словам Джамбуры, известны случаи нападения меч-рыбы на китов, морских черепах, на лодки и непосредственно на людей.
Ученые оценивают размер нападавшей меч-рыбы примерно в 3,1 метра. Хищница ударила акулу в область сразу за головой, пронзив жаберную систему рыбы. Поскольку никто не проводил вскрытие трупа животного, невозможно узнать, вызвало ли это глубокое внутреннее повреждение, но, «судя по углу и глубине проникновения, можно с уверенностью сказать, что жаберная область была сильно повреждена, возможно, также задеты некоторые важные артерии», — сказал Джамбура.
Хотя это первый зарегистрированный случай, когда меч-рыба убила большеглазую лисью акулу, ученые не могут сказать, как часто это может происходить в морских глубинах.
«Мы редко видим результаты таких происшествий: акулы обладают отрицательной плавучестью и тонут, когда умирают. Если их не вымывает на пляж, как в этом случае, то мы не сможем увидеть доказательств взаимодействия этих рыб», — отмечает Яннис Папастаматиу, морской биолог из Международного университета Флориды, не принимавший участия в исследовании.
По его словам, потеря «меча» в бою с акулой не означает, что нападавшая тоже умерла. Известны случаи, когда сарганы (близкие родственники меч-рыбы) выживали, когда у них были повреждены, деформированы и даже отсутствовали их заостренные клювы.
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