Глубоководное убийство: меч-рыба расправилась с акулой, но потеряла свое оружие

В апреле этого года на средиземноморский берег ливийского города Брега выбросило труп акулы длиной 4,5 метра, тело которой пронзал какой-то острый предмет. Спустя некоторое время фотографии мертвой рыбы распространились по соцсетям и вызвали интерес ихтиологов по всему миру.

Докторант кафедры палеонтологии Венского университета Патрик Джамбура и его коллеги определили, что мертвый хищник относился к виду большеглазых лисьих акул (Alopias superciliosus), а ее убийцей оказалась меч-рыба (Xiphias gladius), потерявшая при нападении свое оружие — «меч», представляющий сильно удлиненную и заостренную верхнюю челюсть.

Свидетелей нападения нет, поэтому непонятно, почему меч-рыба решила атаковать акулу. По словам исследователей, два океанских хищника могли бороться за добычу.