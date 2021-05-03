Громко, словно самолет: как звучат брачные песни рыб

Записав «брачные песни» с помощью сонаров и подводных микрофонов, биологи измерили их громкость — и получили рекордный результат в 150 дБ. Хор рыбьих «голосов» напомнил исследователям «толпу на стадионе или очень громкий пчелиный улей».

Подобный уровень громкости является опасным для здоровья. Для человека порог болевого ощущения составляет от 120 до 140 дБ; его превышение приводит к акустической травме. По мнению исследователей, звук, который издают миллионы нерестящихся C.othonopterus, не просто самый громкий для рыб, но и вообще один из самых мощных среди всех водных животных.

Отстает от «рыбьего хора» даже техника: так, шум работающего двигателя грузового автомобиля составляет 80 дБ; 100 дБ — это громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5–7 м, а громкость на уровне 150 дБ развивает, например, взлетающий авиалайнер. Биологи также заметили, что дельфины и другие обитатели вод, не пугаясь звука, стекаются к местам нереста ради легкой добычи. Однако не исключено, что в этот момент они получают акустическую травму, которая затем отражается на их здоровье.