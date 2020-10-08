Грюньоны: рыба, которая мечет икру на берегу

Каждый год с марта по июль в периоды новолуния или полнолуния, когда прилив достигает максимальной силы, рыбы под названием грюньон, или лаурестес плавают вблизи берегов океана. Вскоре волнами их выносит на берег. Именно там, на взморье, самки этих небольших рыб начинают зарываться в сырой песок так, что на поверхности остается только голова.

В норах лаурестесы откладывают икру, которую самцы сразу же оплодотворяют. После этого, закопав хвостом нору, грюньоны спешат вернуться в океан, передвигаясь на своих передних плавниках. А через 14 дней из икринок, хранящихся в песке, появятся мальки, которых волны смоют в океан.

Любопытно, что о нересте этой рыбы сообщают в местной прессе и по радио. Узнав об этом, многие люди приезжают ночью к океанскому берегу, чтобы попытаться поймать грюньона голыми руками. Ведь только так местные власти разрешают ловить его.

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