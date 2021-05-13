Как и зачем искусственно оплодотворять акул: большое исследование

Акулы относятся к видам, чья численность неуклонно сокращается. Опасность представляют рыболовные сети, изменение климата, загрязнение воды и другие факторы. Группа морских биологов из нескольких организаций вплотную занялась изучением репродуктивного цикла акул: это ключевой фактор возрождения популяций.

Конечной целью исследования была разработка механизмов искусственного оплодотворения. Это позволило бы увеличить количество акул в океанариумах, что во многих случаях означает единственный шанс на спасение вида. Сейчас размножение акул, живущих под присмотром человека, происходит редко и с большим трудом. Перемещение особей из одного аквариума в другой для спаривания не только обходится дорого, но и может вызвать у рыб стресс.

Для своей научной работы ученые выбрали белопятнистую кошачью акулу (Chiloscyllium plagiosum), которая живет в восточной части Индийского и в западной части Тихого океанов. Это рыба длиной до 95 см относится к уязвимым видам животных. Как и некоторые другие виды акул, она обладает способностью хранить сперму в течение нескольких месяцев после спаривания, используя ее для оплодотворения в наиболее удачный момент. По этой причине отцом новорожденных не обязательно является тот самец, с которым мать недавно контактировала. Кроме того, она может размножаться вообще без самцов. Это явление называется партеногенезом, или девственным оплодотворением: женские яйцеклетки объединяются друг с другом и создают эмбрион, который содержит только генетический материал матери.