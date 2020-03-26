Как именно микропластик вредит рыбам

По оценкам экологов ежегодно в мировой океан попадает от 4,8 до 12,7 миллионов тонн различных пластмасс, большую часть которых составляют микропластиковые волокна (MF). Синтетические волокна, используемые для изготовления текстиля (например, одежды, обивки и ковриков), выделяют MF во время стирки и регулярного использования. Одна одежда может потерять более 1900 MF за стирку. MF попадают в водную среду, где они накапливаются и влияют на биоту.

Исследователи находили микропластиковые волокна в организмах разных видов от зоопланктона до млекопитающих. Так, они были найдены у 60% макробеспозвоночных, у 49% береговых птиц и у различных рыб. Отдельные исследования показали, что MF приводят к повреждению полости рта у рыб, включая ссадины эпителия, а также повреждения кишечника.

Новое исследование, проведенное группой ученых под руководством Дэвида Хинтона из Университета Дьюка, сосредоточилось на влиянии MF на жаберный аппарат рыб, кишечник и репродуктивные функции. За основу исследователи взяли эксперимент с японской медакой (Oryzias latipes) — рыбой, которая мечет икру каждый день, что сильно упрощает изучение влияния микропластика на репродуктивную сферу.