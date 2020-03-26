Как именно микропластик вредит рыбам
По оценкам экологов ежегодно в мировой океан попадает от 4,8 до 12,7 миллионов тонн различных пластмасс, большую часть которых составляют микропластиковые волокна (MF). Синтетические волокна, используемые для изготовления текстиля (например, одежды, обивки и ковриков), выделяют MF во время стирки и регулярного использования. Одна одежда может потерять более 1900 MF за стирку. MF попадают в водную среду, где они накапливаются и влияют на биоту.
Исследователи находили микропластиковые волокна в организмах разных видов от зоопланктона до млекопитающих. Так, они были найдены у 60% макробеспозвоночных, у 49% береговых птиц и у различных рыб. Отдельные исследования показали, что MF приводят к повреждению полости рта у рыб, включая ссадины эпителия, а также повреждения кишечника.
Новое исследование, проведенное группой ученых под руководством Дэвида Хинтона из Университета Дьюка, сосредоточилось на влиянии MF на жаберный аппарат рыб, кишечник и репродуктивные функции. За основу исследователи взяли эксперимент с японской медакой (Oryzias latipes) — рыбой, которая мечет икру каждый день, что сильно упрощает изучение влияния микропластика на репродуктивную сферу.
27 пар рыб были разделены на несколько групп — две из них содержались в аквариумах с высоким количеством микроскопических частиц полиэстера и полипропилена, еще одна находилась в аквариумах с чистой водой. В каждый аквариум экспериментальной группы добавляли 10 тысяч MF на литр воды, с последующим добавлением тысячи волокон на рыбу в день. Эксперимент длился три недели, в течение которых исследователи ежедневно следили за весом рыб, производством икры, потреблением и поглощением микроволокон.
В результате эксперимента выяснилось, что MF в большом количестве проходит через жаберную камеру и вызывает острые и хронические реакции, в том числе повреждение жаберных нитей (ламелей). Это может приводить к недостатку кислорода, что делает рыб уязвимыми перед хищниками и менее конкурентоспособными при добыче пищи. Также микроволокна приводили к повреждениям кишечника, формированию аневризм в сосудах и изменениям в клетках эпителия.
Кроме того, выяснилось, что самки Oryzias latipes производили большее количество икры. Изменение числа икринок — распространенный биомаркер эндокринных нарушений у рыб, что может говорить о влиянии микроволокон на эндокринные функции и репродуктивную систему.
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