Как рыба перемещается между изолированными водоемами?

Долгое время оставалось загадкой, как какая-то отдельная рыба может колонизировать изолированные озера и пруды, окруженные негостеприимной для неё сушей. Разумеется, рыбы не могут вылезти из воды и добраться до другого водоема, пусть даже и по лужам.

Тем не менее в удаленных кратерных озерах и пустынных прудах каким-то образом появляется рыба, которой до этого в них не было. Новое исследование показало, что это может происходить посредством эндозоохории. Это явление давно известно, но всегда было связано с флорой. Оно заключается в перенесении плодов или семян растений в пищеварительном тракте животных.

Ученые считали, что икринки рыб слишком хрупкие, чтобы пережить попадание в пищеварительный тракт птиц, и это на самом деле так. Однако крошечные 0,2% эмбрионов рыб все же выжили и сумели вылупиться после того как попали в рот, желудок и кишечник птиц. Первое доказательство способности рыб к эндозоохории было найдено только в прошлом году, когда икринки рыбы киллифиш (killifish) выжили после того, как их съел лебедь. Однако икра этих рыб отличается высокой стойкостью и может остаться пригодной для рождения потомства даже после нескольких месяцев, проведённых в сухой почве.

Теперь ученые из Дунайского научно-исследовательского института в Венгрии решили проверить, распространяется ли эндозоохория на других рыб. Они скормили восьми кряквам (Anas platyrhynchos) по 500 икринок двух видов карповых рыб — сазана (Cyprinus carpio) и серебряного карася (Carassius gibelio). После этого исследователи обнаружили в фекалиях крякв 12 жизнеспособных икринок, 3 из которых даже сумели вылупиться.