Как рыба перемещается между изолированными водоемами?

Долгое время оставалось загадкой, как какая-то отдельная рыба может колонизировать изолированные озера и пруды, окруженные негостеприимной для неё сушей. Разумеется, рыбы не могут вылезти из воды и добраться до другого водоема, пусть даже и по лужам.
Тем не менее в удаленных кратерных озерах и пустынных прудах каким-то образом появляется рыба, которой до этого в них не было. Новое исследование показало, что это может происходить посредством эндозоохории. Это явление давно известно, но всегда было связано с флорой. Оно заключается в перенесении плодов или семян растений в пищеварительном тракте животных.
Ученые считали, что икринки рыб слишком хрупкие, чтобы пережить попадание в пищеварительный тракт птиц, и это на самом деле так. Однако крошечные 0,2% эмбрионов рыб все же выжили и сумели вылупиться после того как попали в рот, желудок и кишечник птиц. Первое доказательство способности рыб к эндозоохории было найдено только в прошлом году, когда икринки рыбы киллифиш (killifish) выжили после того, как их съел лебедь. Однако икра этих рыб отличается высокой стойкостью и может остаться пригодной для рождения потомства даже после нескольких месяцев, проведённых в сухой почве.
Теперь ученые из Дунайского научно-исследовательского института в Венгрии решили проверить, распространяется ли эндозоохория на других рыб. Они скормили восьми кряквам (Anas platyrhynchos) по 500 икринок двух видов карповых рыб — сазана (Cyprinus carpio) и серебряного карася (Carassius gibelio). После этого исследователи обнаружили в фекалиях крякв 12 жизнеспособных икринок, 3 из которых даже сумели вылупиться.
Исследователи отмечают, что, хотя шансы на выживание икры в пищеварительных трактах животных могут показаться ничтожными, следует учитывать, что один сазан может откладывать до полутора миллионов икринок за один нерест. В некоторые периоды икра может составлять 100% содержимого желудка водоплавающих птиц. Для примера ученые привели факт, когда однажды в желудке сизой чайки (Larus hyperboreus) было найдено более 63,5 тысяч икринок.
Большинству икринок карпов потребовался всего час, чтобы добраться от одного конца утки до другого. Команда подсчитала, что дальность распространения икры может составить около 60 километров. Однако одна из рыб вылупилась через 4-6 часов, увеличив диапазон до 360 километров.
Способность карпов распространяться с помощью эндозоохории, а также их адаптивность ко многим типам среды, объясняет их невероятный успех во вторжении на новые территории. Карп — общеизвестный инвазивный вид, доминирующий на многих водных путях. Ученые отмечают, что эти рыбы наносят ущерб хрупким экосистемам, отнимая пищу у местных видов и способствуя цветению водорослей.
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