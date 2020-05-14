Как рыбе-меч удается развивать бешеную скорость

Меч-рыба, или меченос (Xiphias gladius) — крупная и быстрая хищная морская рыба. В длину она может достигать 4,55 м при весе 650 кг. Скорость ее плавания точно не измерена; по приблизительным данным, она может достигать 99 км/ч. Ранее было установлено, что острая форма головы позволяет меченосцу легко рассекать воду, уменьшая ее сопротивление. Однако не только это оказалось секретом высоких скоростей.

Новое исследование провели биологи из Нидерландов; его результаты опубликованы в Journal of Experimental Biology. Используя томографию и электронную микроскопию, ученые внимательно изучили анатомию черепа меченоса. Выяснилось, что в основании меча находится необычная слабо минерализированная костная ткань. Она состоит из желез, которые производят жировую смазку. Далее жир выделяется на поверхность кожи, обволакивая голову. По оценкам ученых, трение в результате снижается более чем на 20%, и именно это, в сочетании с формой головы, позволяет меченосу развивать высокие скорости.

На следующем этапе специалисты планируют поставить серию экспериментов с живыми меченосами в аквариумах, чтобы закрепить данные, полученные на основе предыдущего теоретического исследования.

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