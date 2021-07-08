Как рыбы пристрастились к метамфетамину: новое исследование

Новое исследование провела команда Чешского агротехнического университета. Ученые хотели понять, возникает ли у рыб зависимость к наркотическим препаратам. Участниками лабораторного эксперимента стала кумжа, или ручьевая форель (Salmo trutta), населяющая воды практически по всей планете. Исследователи поместили 60 экземпляров в резервуар с чистой водой, и еще столько же в аквариум, где присутствие метамфетамина на литр воды составляло 1 микрограмм.

Для эксперимента был выбран двухмесячный срок: это позволило фиксировать эффект от постоянного воздействия наркотиков, как и происходит в естественной среде в случае, если реки загрязнены. После этого рыба была перемещена в новый резервуар. В нем было оборудовано два крана: из одного текла чистая вода, из другого — «наркотическая». Потоки воды не смешивались, но рыба имела возможность перемещаться в любую из частей аквариума.

Полученные результаты позволяют предположить, что у кумжи развилась зависимость. Особи, прожившие две недели в загрязненной наркотиками воде, скапливались возле крана, откуда она текла.

При этом особенно ярко симптомы абстиненции проявлялись в первые четыре дня, но чем дольше «одурманенная рыба» проводила в чистой воде — тем меньше она стремилась вернуться в загрязненную среду. Исследователи также отметили, что в целом рыба, подвергшаяся воздействию метамфетамина, в первые четыре дня была менее подвижной, чем рыба, не знакомая с наркотиками.

Биологи предположили, что это объясняется стрессом из-за отмены препарата. Анализ образцов мозговой ткани и наличие в ней побочных продуктов метаболизма наркотика подтвердили это наблюдение. Судя по всему, в дикой природе рыба так же точно скапливается в местах наибольшей концентрации психотропных веществ, а это не только отражается на ее здоровье, но и нарушает эволюционно сложившиеся пути миграции и мест размножения.

Ранее похожий эксперимент проводился с рыбками данио, показавшими такую же реакцию при отказе от опиоидов. Теперь перед учеными встают новые вопросы. Во-первых, результаты лабораторных опытов следует проверить в естественной среде обитания и, во-вторых, в реках присутствует не только метамфетамин, но и множество других химических препаратов с различными эффектами. Степень воздействия этого «коктейля», вероятно, будет еще сильнее.

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