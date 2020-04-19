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Рыбы

Как видеть дно, если ты плоская рыба?

Анастасия Баринова
19 апреля 2020
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Фото: Snook/Wikipedia
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Фото: University of Washington
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Фото: Roban Kramer/Flickr.com
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Фото: Wikipedia
Камбалообразные рыбы обладают удивительными способностями: их глаза в течение жизни меняют свою позицию на голове, но даже расположившись наверху плоского тела, они позволяют рыбе видеть дно. Как это происходит?

В состав отряда камбалообразные (Pleuronectiformes) входит около 680 видов, объединяемых в 134 рода. Их размеры сильно варьируются: есть виды с длиной 6–7 см и весом несколько граммов, а самые крупные достигают 4,7 м при весе около 330 кг. Несмотря на это, все они имеют общие признаки: их тело сильно сжато, а глаза смещены на одну сторону головы.

Эти донные рыбы плавают на боку и, несмотря на странное расположение глаз, прекрасно видят все окрестности. Сразу после рождения, в цикле личинки, камбалообразные не слишком отличаются от других рыб: они плавают в толще воды и имеют обычное строение тела. Однако по мере перехода к донному образу жизни их тело уплощается в боковом направлении, а глаза перемещаются на верхнюю сторону. Именно такая позиция, выработавшись эволюционно, оказалась для них оптимальной.

Как поясняют ученые, органы зрения у этого вида рыб располагаются на гибких и подвижных отростках. Уже это сильно расширяет поле зрения, а благодаря тому, что камбалообразные способны управлять ими по отдельности, они видят значительно большую территорию, чем рыба с обычными глазами.

Охватив окрестности, глаза передают в мозг камбалообразных информацию, и спустя несколько минут тело рыбы подстраивается под окружающий пейзаж. Это происходит благодаря наличию у нее особых пигментсодержащих и светоотражающих клеток – меланофоров. Сливаясь с морским дном, камбалообразные продолжают видеть все, что происходит вокруг: за это отвечают подвижные выдвигающиеся глаза.

Узнайте, какая рыба является самой медлительной.

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