Карликовый морской конек – создание с идеальным камуфляжем: видео

Морские коньки-пигмеи или карликовые морские коньки были впервые обнаружены аквалангистом по имени Джордж Баргибант в 1969 году. Сказалась отличная маскировка и медлительность (это самая медленная рыба: её скорость – всего 1,5 метра в час.)

Их размер составляет всего два сантиметра. Окраска коньков-пигмеев может варьироваться от ярко-красного до тускло-серого в зависимости от коралла – их дома и убежища.