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Рыбы

Карликовый морской конек – создание с идеальным камуфляжем: видео

18 сентября 2019
Карликовый морской конек
Фото: commons.wikimedia.org
Ценные кадры, на которых можно заметить этого морского жителя.

Морские коньки-пигмеи или карликовые морские коньки были впервые обнаружены аквалангистом по имени Джордж Баргибант в 1969 году. Сказалась отличная маскировка и медлительность (это самая медленная рыба: её скорость – всего 1,5 метра в час.)

Их размер составляет всего два сантиметра. Окраска коньков-пигмеев может варьироваться от ярко-красного до тускло-серого в зависимости от коралла – их дома и убежища.

Чтобы удержаться на кораллах, пигмеям даны цепкие хвосты. Хотя их имя и внешний вид не намекают на их родство с ихтиофауной, коньки – родня обычным рыбам, в том числе окуням или лососям.

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