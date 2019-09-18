Карликовый морской конек – создание с идеальным камуфляжем: видео

Морские коньки-пигмеи или карликовые морские коньки были впервые обнаружены аквалангистом по имени Джордж Баргибант в 1969 году. Сказалась отличная маскировка и медлительность (это самая медленная рыба: её скорость – всего 1,5 метра в час.)
Их размер составляет всего два сантиметра. Окраска коньков-пигмеев может варьироваться от ярко-красного до тускло-серого в зависимости от коралла – их дома и убежища.
The pygmy seahorse's #camouflage is so exquisitely matched, the species was only discovered when a scientist was studying a #coral in the lab. #oceanx pic.twitter.com/1FBEDRkrQF— OceanX (@oceanx) September 17, 2019
Чтобы удержаться на кораллах, пигмеям даны цепкие хвосты. Хотя их имя и внешний вид не намекают на их родство с ихтиофауной, коньки – родня обычным рыбам, в том числе окуням или лососям.