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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Рыбы

Китай прекратит вылов кальмаров. Но ненадолго

Анастасия Баринова
30 июня 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
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Фото: Pixabay
Это даст шанс популяции головоногих моллюсков восстановиться.

Китай на время отказывается от ловли кальмаров в ряде акваторий по всему миру: чрезмерный вылов поставил популяцию на грань краха. Китайский флот – крупнейший в мире, и доля его улова составляет 70% от мирового уровня. Чтобы удовлетворить растущий в стране спрос на морепродукты, его суда добираются до Западной Африки и Латинской Америки.

Теперь же операции на основных нерестилищах кальмаров приостанавливаются: до 30 сентября в юго-западной части Атлантического океана недалеко от Аргентины, а с сентября по ноябрь – в некоторых частях Тихого океана. Районы, на которые распространяется мораторий, являются крупными местами обитания двух самых популярных разновидностей кальмаров – аргентинского короткоперого кальмара (Illex argentinus) и перуанско-чилийского гигантского кальмара (Dosidicus gigas).

По данным Всемирного фонда дикой природы, быстрый рост «нерегулируемого промысла кальмаров» представляет угрозу не только для этих моллюсков, но и для всей пищевой цепи, поскольку те являются основной пищей тунца. Приостановка операций по лову кальмаров стала ответом на шквал критики со стороны мирового сообщества, и даже китайские экологи поддерживают это решение.

«Запрет, пусть и временный, имеет решающее значение для здоровья океана, учитывая огромные объемы добычи»,– Чжан Цзихонг, морской биолог из Китайского научно-исследовательского института рыболовства.

По данным Китайской рыболовной ассоциации, в последние годы в водах Аргентины сильно упали уровни улова кальмаров: 50 тонн в 2019 году против обычных 2000 тонн. В рыбной промышленности Китая занято более 14 миллионов человек, и еще 30 миллионов человек полагаются на доходы, так или иначе связанные с рыбой. 

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По мере того, как запасы в ближних водах истощаются, китайские рыбаки продолжают заплывать все дальше. В прошлом году сотни китайских рыболовных судов были замечены в морских заповедниках у берегов Эквадора и Галапагосских островов. Индонезия конфисковала множество китайских лодок, на которых работали браконьеры, а столкновения между китайскими рыбаками и южнокорейской береговой охраной обернулись смертельным исходом.

Посмотрите, как летают кальмары.

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