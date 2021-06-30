Китай прекратит вылов кальмаров. Но ненадолго

Китай на время отказывается от ловли кальмаров в ряде акваторий по всему миру: чрезмерный вылов поставил популяцию на грань краха. Китайский флот – крупнейший в мире, и доля его улова составляет 70% от мирового уровня. Чтобы удовлетворить растущий в стране спрос на морепродукты, его суда добираются до Западной Африки и Латинской Америки.

Теперь же операции на основных нерестилищах кальмаров приостанавливаются: до 30 сентября в юго-западной части Атлантического океана недалеко от Аргентины, а с сентября по ноябрь – в некоторых частях Тихого океана. Районы, на которые распространяется мораторий, являются крупными местами обитания двух самых популярных разновидностей кальмаров – аргентинского короткоперого кальмара (Illex argentinus) и перуанско-чилийского гигантского кальмара (Dosidicus gigas).

По данным Всемирного фонда дикой природы, быстрый рост «нерегулируемого промысла кальмаров» представляет угрозу не только для этих моллюсков, но и для всей пищевой цепи, поскольку те являются основной пищей тунца. Приостановка операций по лову кальмаров стала ответом на шквал критики со стороны мирового сообщества, и даже китайские экологи поддерживают это решение.