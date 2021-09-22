Крошечная рыба-вампир оказалась заядлой «автостопщицей»
Международная группа ученых обнаружила необычное поведение рыб Acta Ichthyologica et Piscatoria, которые обитают в водах бассейна Амазонки. Эти представители подсемейства сомов Vandelliinae также известны как кандиру или рыбы-вампиры. Они заплывают в жабры более крупных рыб, где питаются их кровью. Также есть сообщения, что они способны проникать в мочевыделительную систему человека во время его купания, однако эти сведения пока не подтверждены учеными.
В новом исследовании ученые обнаружили странности в поведении одного вида кандиру, принадлежащего к роду Paracanthopoma. В полевом эксперименте они бросали сети в озеро, являющееся частью бассейна Амазонки. Среди их улова оказались девять сомов Doras phlyzakion, на которых исследователи обнаружили 20 рыб-вампиров. Необычным оказалось то, что они были прикреплены к боковым костным пластинам сомов, а не к жабрам.
Рыбы-вампиры имеют длинные и крепкие головы с сильными челюстями, которые помогают им оставаться прикрепленными к эпидермису своего хозяина и питаться его кровью. Однако, когда исследователи провели макроскопический анализ содержимого желудка сохраненных образцов, они обнаружили, что желудки всех особей были пустыми, то есть они не питались кровью сомов.
Эта находка побудила исследователей предложить другие причины, по которым крошечные рыбки прикреплялись к гораздо более крупным рыбам. Они сочли правдоподобной идею о том, что кандиру использует такую тактику, чтобы путешествовать в отдаленные места.
Кандиру не достигают и трех сантиметров в длину, что означает, что им пришлось бы приложить много энергии, чтобы проплывать большие расстояния. Также ученые отметили, что из-за прозрачных тел эту маленькую рыбу очень трудно замечать хищникам. Возможно, этот способ перемещения в воде они используют, чтобы скрыться от потенциальной угрозы.
В бассейне реки Амазонка обитает около 15% всех видов пресноводных рыб, известных науке, и, по оценкам ученых, 40% еще не описаны.