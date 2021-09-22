Крошечная рыба-вампир оказалась заядлой «автостопщицей»

Международная группа ученых обнаружила необычное поведение рыб Acta Ichthyologica et Piscatoria, которые обитают в водах бассейна Амазонки. Эти представители подсемейства сомов Vandelliinae также известны как кандиру или рыбы-вампиры. Они заплывают в жабры более крупных рыб, где питаются их кровью. Также есть сообщения, что они способны проникать в мочевыделительную систему человека во время его купания, однако эти сведения пока не подтверждены учеными.

В новом исследовании ученые обнаружили странности в поведении одного вида кандиру, принадлежащего к роду Paracanthopoma. В полевом эксперименте они бросали сети в озеро, являющееся частью бассейна Амазонки. Среди их улова оказались девять сомов Doras phlyzakion, на которых исследователи обнаружили 20 рыб-вампиров. Необычным оказалось то, что они были прикреплены к боковым костным пластинам сомов, а не к жабрам.

Рыбы-вампиры имеют длинные и крепкие головы с сильными челюстями, которые помогают им оставаться прикрепленными к эпидермису своего хозяина и питаться его кровью. Однако, когда исследователи провели макроскопический анализ содержимого желудка сохраненных образцов, они обнаружили, что желудки всех особей были пустыми, то есть они не питались кровью сомов.