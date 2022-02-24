Кто такие исполинские акулы и почему они вымирают

Эта удивительная рыба относится к вымирающим видам.

Гигантская, или исполинская акула (Cetorhinus maximus), вырастающая до 8-9 метров, является второй по величине рыбой в мире. По размерам она уступает только китовой акуле. Вид отнесен к вымирающим, и о бедственном положении популяции в акватории Калифорнии рассказали специалисты местного университета. Анализ ситуации проводился совместно с биологами Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Авторы изучили самый массивный из доступных наборов данных: систематические аэрофотосъемки мелкой рыбы, проведенные NOAA Fisheries в период с 1962 по 1997 годы. Также они рассмотрели дополнительные источники за период с 1973 по 2018 годы, куда вошла информация о рыболовных промыслах, результаты научных экспедиций и свидетельства частных лиц.

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В 1965 году при аэрофотосъемке было обнаружено 4000 исполинских акул. После 1990-х годов о наблюдениях не сообщалось. Дополнительные источники сообщили о менее чем 100 наблюдениях в год после 1990 года. Сократилась не только общая численность, но и размер группы, в которую собираются эти социальные рыбы: если в 1960-х годах их стаи насчитывали 57 особей, то к 80-м – уже около 24, а затем – менее 10.

Исследование также выявило значительный сдвиг в периодах активности акул: если в более ранние годы они часто попадались на глаза осенью и весной, то после 2000 годов пик приходится на лето. Объяснения этому нет, но, вероятно, так акулы реагируют на изменение температуры моря и другие климатические факторы.

Ученые призывают правительство незамедлительно принять меры по сохранению исполинской акулы – это должно быть не только целенаправленное наблюдение за популяциями, но также борьба с торговлей акульими плавниками и браконьерством.

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Гигантские акулы, несмотря на свой устрашающий вид (особенно с распахнутой пастью-воронкой), питаются только планктоном, как и все настоящие гиганты океана. Их появление у поверхности воды в первую очередь связано с повышенной концентрацией планктона. Кроме того, такое происходит в брачный период.

Средняя скорость, с которой плавают эти исполины, составляет 3,7 км/ч, но несмотря на свою медлительность, они способны совершить рывок и полностью выпрыгнуть из воды. Как и многие другие крупные обитатели моря, таким образом акула избавляется от паразитов или симбионтов.

Посмотрите, как эти безобидные гиганты плавают рядом с людьми.