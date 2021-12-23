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Рыбы

Механический окунь не дал рыбам-москитам размножаться

National Geographic Россия
23 декабря 2021
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Фото: Giovanni Polverino
Ученые превратили самый большой страх инвазивных рыб в реальность.

Ученые из Университета Западной Австралии сконструировали робота, напоминающего большеротого окуня (Micropterus salmoides) — естественного врага гамбузий Холброка (Gambusia holbrooki), которые являются инвазивным видом, нарушающим экосистемы австралийских водоемов. Робот имитировал реалистичные атаки на гамбузий, что помогло напугать их и снизить вред от их воздействия на местные виды. 

Этих североамериканских рыб выпускали в австралийские водоемы в надежде, что они будут поедать личинок комаров, но гамбузии начали нападать на местных пресноводных рыб и головастиков, откусывая им хвосты и оставляя умирать. Также они питаются яйцами других рыб и земноводных, чья численность серьезно сократилась.

«Гамбузия – один из 100 наихудших инвазивных видов в мире, и современные методы ее искоренения слишком дороги и требуют много времени, чтобы эффективно противодействовать ее распространению. Этот глобальный вредитель представляет серьезную угрозу для многих водных животных. Вместо того, чтобы убивать их одного за другим, мы представляем подход, который может дать более эффективные стратегии борьбы. Мы превратили худший кошмар гамбузий в реальность: робота, который пугает гамбузий, но не других животных рядом с ними», – Джованни Полверино, ведущий автор разработки.

В присутствии робоокуня гамбузии демонстрировали беспокойное поведение. Они держались ближе друг к другу и проводили больше времени в центре испытательной арены, не решаясь ступить на неизведанные воды. К тому же они плавали более хаотично с частыми и крутыми поворотами. При этом, стресс не проходил даже через несколько недель после их встречи с роботом. 

После пяти недель коротких встреч гамбузий с роботом ученые обнаружили, что инвазивные рыбы тратили больше времени на побег, чем на воспроизводство. Тела самцов стали тонкими и обтекаемыми, количество вырабатываемых ими сперматозоидов уменьшилось, как и средний вес икринок у самок. По мнению исследователей, это может резко снизить репродуктивный успех гамбузий. 

В эксперименте с робоокунем и гамбузиями также участвовали головастики. Исследователи предполагали, что робот окажет на них нейтральное воздействие в связи с их плохим зрением, но все оказалось даже лучше. Поскольку робот изменил поведение гамбузий, у головастиков больше не было хищников за хвостами, и они были более склонны выходить на арену тестирования.

«Это оказалось положительным моментом для головастиков. Освободившись от опасности присутствия москитов, они больше не боялись. Они счастливы», — говорит Полверино. 

«Наша рыба-робот была разработана для копирования большеротого окуня, и мы оснастили ее системой компьютерного зрения, которая позволила роботу в реальном времени различать гамбузий и головастиков обыкновенной австралийской лягушки, на которую в дикой природе оказывает негативное воздействие гамбузия», – Джованни Полверино.

Несмотря на успех в борьбе с гамбузиями, созданная в лаборатории роботизированная рыба еще не готова к выпуску в дикую природу, говорят исследователи. В следующих экспериментах они протестируют робоокуня в небольших чистых водоемах, где двум рыбам, находящимся под угрозой исчезновения, угрожают гамбузии.

«Инвазивные виды — огромная проблема во всем мире и вторая причина потери биоразнообразия. Надеюсь, наш подход с использованием робототехники для выявления слабых мест невероятно успешных вредителей откроет дверь для улучшения наших методов биоконтроля и борьбы с инвазивными видами. Мы очень рады этому», — залючил Полверино. 

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