Механический окунь не дал рыбам-москитам размножаться

Ученые из Университета Западной Австралии сконструировали робота, напоминающего большеротого окуня (Micropterus salmoides) — естественного врага гамбузий Холброка (Gambusia holbrooki), которые являются инвазивным видом, нарушающим экосистемы австралийских водоемов. Робот имитировал реалистичные атаки на гамбузий, что помогло напугать их и снизить вред от их воздействия на местные виды.

Этих североамериканских рыб выпускали в австралийские водоемы в надежде, что они будут поедать личинок комаров, но гамбузии начали нападать на местных пресноводных рыб и головастиков, откусывая им хвосты и оставляя умирать. Также они питаются яйцами других рыб и земноводных, чья численность серьезно сократилась.