Механический окунь не дал рыбам-москитам размножаться

Ученые из Университета Западной Австралии сконструировали робота, напоминающего большеротого окуня (Micropterus salmoides) — естественного врага гамбузий Холброка (Gambusia holbrooki), которые являются инвазивным видом, нарушающим экосистемы австралийских водоемов. Робот имитировал реалистичные атаки на гамбузий, что помогло напугать их и снизить вред от их воздействия на местные виды.
Этих североамериканских рыб выпускали в австралийские водоемы в надежде, что они будут поедать личинок комаров, но гамбузии начали нападать на местных пресноводных рыб и головастиков, откусывая им хвосты и оставляя умирать. Также они питаются яйцами других рыб и земноводных, чья численность серьезно сократилась.
В присутствии робоокуня гамбузии демонстрировали беспокойное поведение. Они держались ближе друг к другу и проводили больше времени в центре испытательной арены, не решаясь ступить на неизведанные воды. К тому же они плавали более хаотично с частыми и крутыми поворотами. При этом, стресс не проходил даже через несколько недель после их встречи с роботом.
После пяти недель коротких встреч гамбузий с роботом ученые обнаружили, что инвазивные рыбы тратили больше времени на побег, чем на воспроизводство. Тела самцов стали тонкими и обтекаемыми, количество вырабатываемых ими сперматозоидов уменьшилось, как и средний вес икринок у самок. По мнению исследователей, это может резко снизить репродуктивный успех гамбузий.
В эксперименте с робоокунем и гамбузиями также участвовали головастики. Исследователи предполагали, что робот окажет на них нейтральное воздействие в связи с их плохим зрением, но все оказалось даже лучше. Поскольку робот изменил поведение гамбузий, у головастиков больше не было хищников за хвостами, и они были более склонны выходить на арену тестирования.
«Это оказалось положительным моментом для головастиков. Освободившись от опасности присутствия москитов, они больше не боялись. Они счастливы», — говорит Полверино.
Несмотря на успех в борьбе с гамбузиями, созданная в лаборатории роботизированная рыба еще не готова к выпуску в дикую природу, говорят исследователи. В следующих экспериментах они протестируют робоокуня в небольших чистых водоемах, где двум рыбам, находящимся под угрозой исчезновения, угрожают гамбузии.
«Инвазивные виды — огромная проблема во всем мире и вторая причина потери биоразнообразия. Надеюсь, наш подход с использованием робототехники для выявления слабых мест невероятно успешных вредителей откроет дверь для улучшения наших методов биоконтроля и борьбы с инвазивными видами. Мы очень рады этому», — залючил Полверино.