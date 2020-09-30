Межвидовая дружба рыбы-клоуна и актинии

Когда Эндрю Стэнтон задумал детский мультфильм о жизни обитателей океана, он долго ломал голову над образом главного героя — режиссеру хотелось показать настоящий, а не вымышленный мир морских животных. И для этого ему были необходимы реальные персонажи. Стэнтон просмотрел множество фотографий, прежде чем ему попался снимок, который сразу привлек его внимание.

«Я не знал, что это за рыбы, но не мог оторвать от них глаз», — вспоминает Эндрю Стэнтон. Фотография необычных рыбок, выглядывающих из актиний, точно соответствовала его представлению о героях будущего фильма. «А поскольку я собирался делать комедию, их название — рыба-клоун — мне было очень симпатично», — говорит режиссер.

Так родился хит сезона. Мультфильм «В поисках Немо», выпущенный студией Pixar, получил премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм 2003 года. Он до сих пор остается одним из самых прибыльных за всю историю кинематографа. Рыбка-клоун вида Amphiprion percula по имени Немо познакомила миллионы детей по всему миру с удивительной тропической экосистемой: коралловым рифом и его обитателями.

Рыба-клоун получила свое название из-за феерического облика. Окраска данного вида варьируется от насыщенного пурпурного до огненно-оранжевого, красного и желтого. Резкие белые и черные полосы, которые как бы рассекают туловище рыбешки, в сочетании с основной расцветкой напоминают причудливый грим циркового клоуна.