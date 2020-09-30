Межвидовая дружба рыбы-клоуна и актинии

Когда Эндрю Стэнтон задумал детский мультфильм о жизни обитателей океана, он долго ломал голову над образом главного героя — режиссеру хотелось показать настоящий, а не вымышленный мир морских животных. И для этого ему были необходимы реальные персонажи. Стэнтон просмотрел множество фотографий, прежде чем ему попался снимок, который сразу привлек его внимание.
«Я не знал, что это за рыбы, но не мог оторвать от них глаз», — вспоминает Эндрю Стэнтон. Фотография необычных рыбок, выглядывающих из актиний, точно соответствовала его представлению о героях будущего фильма. «А поскольку я собирался делать комедию, их название — рыба-клоун — мне было очень симпатично», — говорит режиссер.
Так родился хит сезона. Мультфильм «В поисках Немо», выпущенный студией Pixar, получил премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм 2003 года. Он до сих пор остается одним из самых прибыльных за всю историю кинематографа. Рыбка-клоун вида Amphiprion percula по имени Немо познакомила миллионы детей по всему миру с удивительной тропической экосистемой: коралловым рифом и его обитателями.
Рыба-клоун получила свое название из-за феерического облика. Окраска данного вида варьируется от насыщенного пурпурного до огненно-оранжевого, красного и желтого. Резкие белые и черные полосы, которые как бы рассекают туловище рыбешки, в сочетании с основной расцветкой напоминают причудливый грим циркового клоуна.
Если доминантная самка рыбы-клоуны умирает, новой самкой становится самец, а роль самца начинает выполнять самый крупный из оставшихся подростков.
Около трех десятков видов рыб-клоунов обитают в рифах Индийского и Тихого океанов — от Восточной Африки до Французской Полинезии и от Японии до Восточной Австралии. Однако самые яркие впечатления натуралисту сулит море Бисмарка у северного побережья Новой Гвинеи: если повезет, здесь можно встретить семь видов на одном рифе.
Научный сотрудник Западноавстралийского музея Джералд Аллен, один из самых авторитетных специалистов по рыбам-клоунам, открывший семь видов этого подсемейства (и всего около 500 видов рифовых рыб), совершил подводную экспедицию на Фиджи и обнаружил там Amphiprion barberi, 29-й вид. «Я до сих пор испытываю колоссальное удовольствие, если нахожу что-нибудь новенькое, — говорит Аллен. — Amphiprion barberi похожи на угольки, тлеющие на рифе».
Дружба с обжигающими щупальцами. Рыбы-клоуны не могут существовать без актинии (за внешнее сходство с цветком этот коралловый полип называют морской анемоной). Ее опасные щупальца защищают рыб и их икринки от хищников. До сих пор остается загадкой, почему актинии не жалят своих жильцов, которых в честь домовладелицы прозвали анемоновыми рыбками. Есть предположение, что рыбы покрыты особой слизью, не позволяющей актинии пустить в ход стрекательные клетки. Эту гипотезу разделяет и Джералд Аллен: «Все дело в слизи: она возникает при первом соприкосновении рыбки со щупальцами и в дальнейшем защищает ее. Если понаблюдать за знакомством маленького квартиранта с анемоной, то можно заметить, как осторожно рыбка прикасается к ней».
В свою очередь, рыбы-клоуны очищают актинию от мусора и отгоняют от нее хищников, например крабов и рыб-бабочек, которые не прочь полакомиться щупальцами этих неподвижных существ.
Надежный дом для доминантной пары. Только изредка рыбы-клоуны отдаляются от анемоны, но не более чем на несколько метров. Два раза в месяц они откладывают икру на твердой поверхности, скрытой под мясистой подошвой актинии. И в дальнейшем активно защищают свое будущее потомство. Через неделю или две после появления на свет мальки поднимаются к поверхности воды. Вскоре они превращаются в миниатюрных рыбешек, длиной около сантиметра, и опускаются к рифу. Теперь им нужно подружиться с актинией, иначе юная рыбка обречена на гибель.
На актинии может обитать более дюжины рыб-клоунов одного вида, начиная с молодых особей и заканчивая взрослыми, вырастающими до 15 сантиметров. Аллену однажды посчастливилось наблюдать 30 особей на актинии Stichodactyla haddoni. Рыбки плавают вокруг своего жилища и поедают планктон, водоросли и мелких животных, например веслоногих рачков. А чтобы поймать добычу покрупнее, часто используют свою хозяйку в качестве напарницы, которая своими многочисленными щупальцами жалит жертву.
Рыбы-клоуны редко живут более семи — десяти лет в природе, где им угрожают хищные морские окуни и мурены. В безопасных условиях их век гораздо дольше. У моего соседа есть 25-летняя рыбка, я помню, как она постоянно кусала меня за пальцы, когда я мальчишкой чистил ее аквариум с кораллами.
В семьях анемоновых рыбок существует строгая иерархия. Самкой становится самая крупная особь, после нее идут самец и подростки. На одной актинии может жить только одна доминантная (родительская) пара. Она длительное время сохраняет свое господство, муштруя молодежь. «Во время ухаживаний самец и самка неустанно гоняются друг за другом», — говорит Аллен. Самка кусает самца за плавники, напоминая ему, кто в доме главный.
Рифовые рыбы могут менять свой пол. Большинство из них, например губаны и рыбы-попугаи из отряда окунеобразных, из самок превращаются в самцов. А вот рыбы-клоуны — одни из немногих, кто делает наоборот: если доминантная самка умирает, новой самкой становится самец, а роль самца начинает выполнять самый крупный из оставшихся подростков. Только так рыбы-клоуны могут преуспеть в жизни и повысить свой социальный статус. Пока еще не установлено, какие гормоны отвечают за такую половую приспособляемость. Но Джералд Аллен говорит, что это «очень хорошая адаптивная стратегия, которая гарантирует сохранение вида».
После выхода фильма «В поисках Немо» интерес публики к забавным рыбкам-клоунам вырос в разы. Правда, поначалу в аквариумной отрасли забеспокоились, что сюжет вызовет обратную реакцию: фильм начинается с того, что маленького Немо ловят люди и помещают в аквариум с множеством других обитателей. Все остальное экранное время отец пытается его спасти. «Я должен сказать, что получилось как раз наоборот», — говорит Винс Радо из организации «Океаны, рифы и аквариумы», расположенной в Форт-Пирсе (Флорида) и занимающейся разведением аквариумных рыб и оптовой торговлей ими. Действительно, продажи рыбок-клоунов, внешне напоминающих Немо, выросли на 25 процентов.
Но порой слава приносит несчастье. Варварские методы ловли (например, использование цианида) и масштабы добычи приводят к уничтожению рифов и их обитателей. Так, значительно сократились популяции рыб-клоунов на Филиппинах и в Индонезии. Это, в свою очередь, сказалось на жизни актиний, которые становятся совершенно беспомощными без своих квартирантов. Именно морские анемоны исчезают первыми, когда риф начинает умирать. Актиния и рыбка-клоун в некотором смысле служат индикатором, по которому можно определить состояние рифов.
Благодаря фильму «В поисках Немо» появилось огромное число сайтов и чатов, посвященных разведению рифовых рыбок. Организация «Океаны, рифы и аквариумы» разводит 13 видов рыб-клоунов. По словам Винса Радо, они продают более 300тысяч таких рыбок в год, что «во многом спасает их от исчезновения».
Несмотря на гибель многих рифов, которую Джералд Аллен наблюдает на протяжении 40 лет своей деятельности, ученый настроен оптимистично. «Есть повод надеяться на лучшее: многие рифы остаются совершенно нетронутыми и абсолютно здоровыми», — говорит Аллен. Сейчас он работает консультантом природоохранной организации Conservation International и занимается поиском рифов, чтобы помочь их сберечь.
Яркий персонаж, созданный Эндрю Стэнтоном, не оставил равнодушными тех, кто любит природу и стремится сохранить рифы и их обитателей. Стэнтон надеется, что «нынешнее опасное состояние подводной флоры и фауны изменится к лучшему».