Миссисипский панцирник – одна из древнейших рыб на планете

Похожая на аллигатора рыба — миссисипский панцирник (Atractosteus spathula) — одна из самых древних рыб, живущих сегодня на Земле. В мезозойскую эру её предки населяли многие водоемы. Сегодня миссисипский панцирник обитает в долине нижнего течения реки Миссисипи, а также в некоторых пресноводных озерах США.

В Северной Америке миссисипский панцирник является самой крупной пресноводной рыбой, которая обычно составляет от 2,4 м до 3 м в длину и весит не менее 91 кг. Рыбу рекордной длины поймали ещё в 1910 г. в озере Мун штата Миссисипи, а панцирника с рекордным весом 166 кг обнаружили сравнительно недавно.

Как не сложно догадаться, миссисипский панцирник — хищная рыба. Обычно она питается другой рыбой, однако своими острыми игловидными зубами может раскусить даже молодого аллигатора. Но, несмотря на это, не было зарегистрировано ещё ни одного случая нападения панцирника на человека. Охотясь на привычную добычу, панцирник скрывается в тростнике или зарослях другой растительности, а затем стремительно нападает на свою жертву из укрытия. Если же рыба не охотится, она неспешно плавает или даже замирает, высунув свой «клюв» из воды, чтобы подышать воздухом.

Интересно, что миссисипского панцирника несколько раз встречали в местах, сильно отличающихся от его привычной среды обитания. Так, например, этот хищник был замечен в водоемах Джакарты (Индонезия) и Сингапура, а также в прудах общественных парков Гонконга.

Узнайте, как акулы прячутся от людей в действующих вулканах.