Мурена-ехидна: рыба, которая умеет питаться на суше

Большинство рыб питаются под водой, всасывая свою добычу. Американские биологи нашли исключение из этого правила: звездчатая ехидна (Echidna nebulosa) хватает и глотает жертв на суше. В этом ей помогает дополнительный набор подвижных челюстей.
Эта разновидность мурен ведет придонный образ жизни, обитая у скалистых рифов на глубине от 1 до 48 метров (чаще всего – на глубине около 10 метров). В их рацион входят ракообразные и мелкая рыба.
Доцент Калифорнийского университета в Санта-Крус Рита Мехта (Rita Mehta) занялась изучением мурен после того, как узнала о рыбах, которые покидают водную обитель для поимки крабов. Такие упоминания встречаются в научной литературе, но чем заканчивалась эта «охота», оставалось неясным. Собрав команду студентов, Рита решила проследить за кормлением звездчатых ехидн. Подобная экспедиция в дикой природе заняла бы много времени и сил с неочевидным успехом, поэтому ученые поставили лабораторный эксперимент.
На протяжении пяти лет они обучали мурен взбираться по пандусу на платформу, где тех ждал сочный кусок рыбы. Мурены хватали приманку, но уходили с ней в воду: там они чувствовали себя в безопасности. Однако специалисты по дрессировке животных помогли биологам научить мурену выполнять поставленную задачу, и в итоге те поедали рыбу прямо на пандусе.
Некоторые рыбы, такие как оксудерковые (Oxudercidae), способны некоторое время проводить на суше: они выскакивают на поверхность, хватают краба или насекомое, и даже могут проглотить добычу сразу, но делают они это все равно при помощи воды, которую прежде набрали в рот.
Звездчатой ехидне для этого вода не нужна: после того, как она захватывает добычу своими первыми челюстями, вторая группа челюстей, расположенных дальше в глотке, вытягивается в сторону жертвы. Даже если та сопротивлялась, то этот укус уже лишает ее любых шансов на спасение. С помощью этих же «глоточных челюстей» мурена продвигает еду в пищевод, и это механическое движение не зависит от воды.
Рита Мехта подчеркивает, что звездчатая ехидна с одинаковым успехом охотится и под водой, то есть два варианта добычи пищи делают ее сверххищником в своей среде, умеющим приспосабливаться под любые условия. Рыбы семейства муреновые (Muraenidae) насчитывают 202 вида, и неизвестно, обладают ли другие представители такой же способностью.
Посмотрите, как мурена нападает на осьминога.