Мурена-ехидна: рыба, которая умеет питаться на суше

Некоторые рыбы, такие как оксудерковые (Oxudercidae), способны некоторое время проводить на суше: они выскакивают на поверхность, хватают краба или насекомое, и даже могут проглотить добычу сразу, но делают они это все равно при помощи воды, которую прежде набрали в рот.

Звездчатой ехидне для этого вода не нужна: после того, как она захватывает добычу своими первыми челюстями, вторая группа челюстей, расположенных дальше в глотке, вытягивается в сторону жертвы. Даже если та сопротивлялась, то этот укус уже лишает ее любых шансов на спасение. С помощью этих же «глоточных челюстей» мурена продвигает еду в пищевод, и это механическое движение не зависит от воды.

Рита Мехта подчеркивает, что звездчатая ехидна с одинаковым успехом охотится и под водой, то есть два варианта добычи пищи делают ее сверххищником в своей среде, умеющим приспосабливаться под любые условия. Рыбы семейства муреновые (Muraenidae) насчитывают 202 вида, и неизвестно, обладают ли другие представители такой же способностью.

Посмотрите, как мурена нападает на осьминога.