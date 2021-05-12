На берегу моря нашли глубоководного удильщика: зловещее фото

Науке известны около 300 видов рыб, принадлежащих к отряду удильщикообразных (Lophiiformes), и все они обитают далеко от морской поверхности. Большая часть этих рыб предпочитает глубину около километра, поэтому встретить их вне привычной среды обитания практически нереально. Тем удивительнее находка, которую на прошлой неделе обнаружили на пляже в Ньюпорт-Бич.

Рыбу зловещего вида первым заметил калифорниец Бен Эстес, который сразу понял, что это чрезвычайно редкая находка. Он связался сотрудниками службы парков штата Калифорнии, которые подвергли удильщика охлаждению, чтобы в сохранности передать в коллекцию Музея естественной истории округа Лос-Анджелес.