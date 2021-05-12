На берегу моря нашли глубоководного удильщика: зловещее фото

Науке известны около 300 видов рыб, принадлежащих к отряду удильщикообразных (Lophiiformes), и все они обитают далеко от морской поверхности. Большая часть этих рыб предпочитает глубину около километра, поэтому встретить их вне привычной среды обитания практически нереально. Тем удивительнее находка, которую на прошлой неделе обнаружили на пляже в Ньюпорт-Бич.
Рыбу зловещего вида первым заметил калифорниец Бен Эстес, который сразу понял, что это чрезвычайно редкая находка. Он связался сотрудниками службы парков штата Калифорнии, которые подвергли удильщика охлаждению, чтобы в сохранности передать в коллекцию Музея естественной истории округа Лос-Анджелес.
RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt— Davey's Locker (@DaveysLocker400) May 9, 2021
По словам Джона Угореца, сотрудника Калифорнийского департамента дикой природы, сейчас в музее хранится всего три других образца удильщиков, но ни один из них не находится в таком хорошем состоянии, как найденный на пляже.
Удильщикообразные – редкие, хотя и широко известные рыбы. Обнаруженный на пляже экземпляр относится к виду Himantolophus sagamius, в англоязычной ихтиологии он также известен как тихоокеанский футбольный удильщик.
Первый шип спинного плавника этой рыбы, называемый иллициумом, выходит наружу и заканчивается мясистой фосфоресцирующей луковицей, которую рыба использует для приманки добычи.
Самцы и самки удильщиков сильно различаются по размеру: некоторые самки в десять раз больше, чем их самцы. Самцы некоторых видов удильщиков, в том числе Himantolophus sagamius, превратились в «половых паразитов».
Используя хорошо развитые органы обоняния, они находят самок и сливаются с ними, в конечном итоге теряя глаза, внутренние органы и всё остальное, кроме семенников. Самец становится постоянным придатком, который получает питание от своего хозяина-самки и служит легкодоступным источником спермы.
Эксперты затруднились ответить, как эта самка Himantolophus sagamius оказалась на берегу. Но, по их словам, это отличная возможность еще раз познакомиться с представителем такого редкого и труднодоступного вида.