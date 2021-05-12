Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Рыбы

На берегу моря нашли глубоководного удильщика: зловещее фото

National Geographic Россия
12 мая 2021
0001.jpg
Фото: Ben Estes
0002.jpg
Фото: Ben Estes
Неизвестно, по какой причине рыба оказалась на суше.

Науке известны около 300 видов рыб, принадлежащих к отряду удильщикообразных (Lophiiformes), и все они обитают далеко от морской поверхности. Большая часть этих рыб предпочитает глубину около километра, поэтому встретить их вне привычной среды обитания практически нереально. Тем удивительнее находка, которую на прошлой неделе обнаружили на пляже в Ньюпорт-Бич. 

Рыбу зловещего вида первым заметил калифорниец Бен Эстес, который сразу понял, что это чрезвычайно редкая находка. Он связался сотрудниками службы парков штата Калифорнии, которые подвергли удильщика охлаждению, чтобы в сохранности передать в коллекцию Музея естественной истории округа Лос-Анджелес. 

По словам Джона Угореца, сотрудника Калифорнийского департамента дикой природы, сейчас в музее хранится всего три других образца удильщиков, но ни один из них не находится в таком хорошем состоянии, как найденный на пляже. 

Удильщикообразные – редкие, хотя и широко известные рыбы. Обнаруженный на пляже экземпляр относится к виду Himantolophus sagamius, в англоязычной ихтиологии он также известен как тихоокеанский футбольный удильщик. 

Первый шип спинного плавника этой рыбы, называемый иллициумом, выходит наружу и заканчивается мясистой фосфоресцирующей луковицей, которую рыба использует для приманки добычи.

/upload/iblock/395/3952134298b0101663014a13d2a528b4.jpg
Читайте такжеСпаривание удильщиков впервые снято на видео

Самцы и самки удильщиков сильно различаются по размеру: некоторые самки в десять раз больше, чем их самцы. Самцы некоторых видов удильщиков, в том числе Himantolophus sagamius, превратились в «половых паразитов». 

Используя хорошо развитые органы обоняния, они находят самок и сливаются с ними, в конечном итоге теряя глаза, внутренние органы и всё остальное, кроме семенников. Самец становится постоянным придатком, который получает питание от своего хозяина-самки и служит легкодоступным источником спермы.

Эксперты затруднились ответить, как эта самка Himantolophus sagamius оказалась на берегу. Но, по их словам, это отличная возможность еще раз познакомиться с представителем такого редкого и труднодоступного вида. 

рекомендации
Космический корабль, ракета

Приблизиться к космосу: двухдневный маршрут по Калуге и Боровску

Звезда

Неуловимые глубоководные кальмары попали на видео

Информация

Стоунхендж и каменные лабиринты России и Скандинавии

Карта, Россия

5 захватывающих туров по России от Камчатки до Кавказа