На берегу Сан-Диего обнаружили жуткую футбольную рыбу из семейства удильщиков

Она относится к роду гимантолофы (Himantolophus) из семейства удильщиков и имеет яркую отличительную особенность: биолюминесцентный наконечник на голове, помогающий приманивать добычу. Рыба обитает на обширной водной территории, от побережья Хонсю и Хоккайдо до восточной части Тихого океана в районе Калифорнии и Перу, предпочитая глубину около 900 метров. В дикой природе ее никогда не встречали, поэтому о поведении известно очень мало. В распоряжении науки есть лишь 30 особей, и находка стала 31-й за всю историю наблюдения этой рыбы. Однако за последний год только на калифорнийских пляжах ее видели три раза, и объяснений этому у ученых нет.