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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Рыбы

На берегу Сан-Диего обнаружили жуткую футбольную рыбу из семейства удильщиков

Анастасия Баринова
20 декабря 2021
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Фото: Ben Frable/Scripps Institution of Oceanography
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Фото: Ben Frable/Scripps Institution of Oceanography
Редчайший обитатель глубин почти никогда не попадается на глаза человеку.

Серфер, отдыхавший на пляже калифорнийского города Энсинитас, обнаружил на береговой линии мертвое шарообразное существо устрашающего вида. Он предупредил спасателей, а те связались с учеными. Находкой заинтересовались специалисты Института океанографии Скриппса. Они установили, что это Himantolophus sagamius, или тихоокеанская футбольная рыба.

Она относится к роду гимантолофы (Himantolophus) из семейства удильщиков и имеет яркую отличительную особенность: биолюминесцентный наконечник на голове, помогающий приманивать добычу. Рыба обитает на обширной водной территории, от побережья Хонсю и Хоккайдо до восточной части Тихого океана в районе Калифорнии и Перу, предпочитая глубину около 900 метров. В дикой природе ее никогда не встречали, поэтому о поведении известно очень мало. В распоряжении науки есть лишь 30 особей, и находка стала 31-й за всю историю наблюдения этой рыбы. Однако за последний год только на калифорнийских пляжах ее видели три раза, и объяснений этому у ученых нет. 

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Получив в свое распоряжение редкий образец, биологи приступили к его изучению. Оказалось, что это самка; ее длина составляет 33 см, масса – 2,5 кг (для этих рыб характерен половой диморфизм, и самцы – гораздо меньше самок). Ее угольно-черное тело покрыто колючей кожей, а рот полон острых зубов, загнутых внутрь: так добыча не сможет выскользнуть. Признаков травм или любых повреждений найдено не было, хотя желудок рыбы был набит песком.

Еще одно заметное отличие от других рыб-удильщиков – это «коренастое» телосложение. Узнайте об удильщиках больше.

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