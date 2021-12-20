На берегу Сан-Диего обнаружили жуткую футбольную рыбу из семейства удильщиков

Серфер, отдыхавший на пляже калифорнийского города Энсинитас, обнаружил на береговой линии мертвое шарообразное существо устрашающего вида. Он предупредил спасателей, а те связались с учеными. Находкой заинтересовались специалисты Института океанографии Скриппса. Они установили, что это Himantolophus sagamius, или тихоокеанская футбольная рыба.
This one is about 13 inches in length. pic.twitter.com/RZM11Mvc1V— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) December 15, 2021
Она относится к роду гимантолофы (Himantolophus) из семейства удильщиков и имеет яркую отличительную особенность: биолюминесцентный наконечник на голове, помогающий приманивать добычу. Рыба обитает на обширной водной территории, от побережья Хонсю и Хоккайдо до восточной части Тихого океана в районе Калифорнии и Перу, предпочитая глубину около 900 метров. В дикой природе ее никогда не встречали, поэтому о поведении известно очень мало. В распоряжении науки есть лишь 30 особей, и находка стала 31-й за всю историю наблюдения этой рыбы. Однако за последний год только на калифорнийских пляжах ее видели три раза, и объяснений этому у ученых нет.
Получив в свое распоряжение редкий образец, биологи приступили к его изучению. Оказалось, что это самка; ее длина составляет 33 см, масса – 2,5 кг (для этих рыб характерен половой диморфизм, и самцы – гораздо меньше самок). Ее угольно-черное тело покрыто колючей кожей, а рот полон острых зубов, загнутых внутрь: так добыча не сможет выскользнуть. Признаков травм или любых повреждений найдено не было, хотя желудок рыбы был набит песком.
After taking X-rays of the newly found footballfish, @frable collected tissue samples for genetic analysis. Researchers with @anelachoy's lab at Scripps will be examining the stomach contents of the fish as part of their research on deep-sea food webs. 🐟 pic.twitter.com/VDYu3UGi3Z— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) December 15, 2021
Еще одно заметное отличие от других рыб-удильщиков – это «коренастое» телосложение. Узнайте об удильщиках больше.