На дне Тихого океана обнаружили самое большое скопление угрей в истории наблюдений

Изучив имеющиеся данные, команда не нашла ни одного другого исследования на глубине ниже 1000 метров, которое выявило бы такое количество рыбы на килограмм приманки. До этого открытия, например, туша акулы весом в 29 кг на глубине 4400 метров привлекла всего 68 глубоководных рыб семейства Zoarcidae.

Трудно экстраполировать результаты этих коротких встреч, но если огромное количество угрей, наблюдаемых в этом исследовании, говорит что-либо о местной численности, то плотность жизни на этих глубинах может быть на порядок выше, чем даже самые высокие прогнозы на данный момент, пишут авторы исследования.

Проблема состоит в том, что рыба на этих глубинах очень чувствительна к присутствию ROV не только из-за их света и шума, но также из-за изменений давления и электричества, которые исходят от них в воде.

К настоящему времени добывающие компании заключили уже 16 контрактов на глубоководную разработку месторождений в CCZ на площади более миллиона квадратных километров, и ученые опасаются, что это может привести к краху местных экосистем.

«Если есть и другие вершины с таким же изобилием жизни, что случится с ними в будущем, когда их дома внезапно заполнятся шумными машинами, а вода станет густой от отложений», — пишут авторы работы.

«Наши результаты показывают, сколько еще предстоит открыть в глубоком море, и сколько мы все можем потерять, если не будем управлять добычей надлежащим образом», — заключает Лейтнер.

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