На дне Тихого океана обнаружили самое большое скопление угрей в истории наблюдений

Самое большое скопление рыб, когда-либо зарегистрированное в глубоких водах, было обнаружено группой океанографов из Гавайского университета в Маноа, Исследовательского института аквариума Монтерей-Бей и Национального центра океанографии (NOC).
Открытие было сделано во время экспедиции в зону Кларион Клиппертон (CCZ). CCZ — это огромный регион, простирающийся от Гавайев и почти до Мексики, который исследуется на предмет глубоководной добычи меди, цинка, кобальта и марганца.
В ходе экспедиции исследователи обнаружили в районе CCZ сеть подводных гор, вершины которых находятся на глубине около 3000 метров ниже поверхности моря. Ученые отобрали пробы с трех гор и окружающих их равнин с помощью телеуправляемых подводных аппаратов (ROV).
На вершине одной из трех ранее не нанесенных на карту и полностью неизведанных подводных гор команда запечатлела на камеру стаю из 115 угрей вида Llyophis arx из семейства Synaphobranchidae. Этот малоизвестный вид насчитывает менее 10 особей, содержащихся в неволе в коллекциях рыб по всему миру. Ученые отмечают, что им удалось привлечь стаю небольшим пакетом с приманкой, содержащем всего около килограмма скумбрии.
Угрей наблюдали на вершинах всех подводных гор, но не на окружающей их абиссальной равнине. Это свидетельствует о том, что подобные горные хребты могут поддерживать гораздо большее количество животной жизни, чем в других средах обитания.
Изучив имеющиеся данные, команда не нашла ни одного другого исследования на глубине ниже 1000 метров, которое выявило бы такое количество рыбы на килограмм приманки. До этого открытия, например, туша акулы весом в 29 кг на глубине 4400 метров привлекла всего 68 глубоководных рыб семейства Zoarcidae.
Трудно экстраполировать результаты этих коротких встреч, но если огромное количество угрей, наблюдаемых в этом исследовании, говорит что-либо о местной численности, то плотность жизни на этих глубинах может быть на порядок выше, чем даже самые высокие прогнозы на данный момент, пишут авторы исследования.
Проблема состоит в том, что рыба на этих глубинах очень чувствительна к присутствию ROV не только из-за их света и шума, но также из-за изменений давления и электричества, которые исходят от них в воде.
К настоящему времени добывающие компании заключили уже 16 контрактов на глубоководную разработку месторождений в CCZ на площади более миллиона квадратных километров, и ученые опасаются, что это может привести к краху местных экосистем.
«Если есть и другие вершины с таким же изобилием жизни, что случится с ними в будущем, когда их дома внезапно заполнятся шумными машинами, а вода станет густой от отложений», — пишут авторы работы.
«Наши результаты показывают, сколько еще предстоит открыть в глубоком море, и сколько мы все можем потерять, если не будем управлять добычей надлежащим образом», — заключает Лейтнер.
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