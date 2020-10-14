На морском дне у берегов Австралии нашли узоры. Вероятно, их делает рыба из семейства иглобрюхих

В 1990-х годах у берегов Японии водолазы обнаружили на морском дне загадочные круговые конструкции диаметром до двух метров. Они представляли собой центральную окружность в виде кратера с двумя песчаными круговыми насыпями и множеством радиальных каналов. Исследователям понадобилось почти два десятилетия, чтобы разгадать тайну этих узоров.

В 2011 году ученые нашли крошечных архитекторов этих конструкций — самцов рыбы из семейства иглобрюхих (Tetraodontidae), которые получили название Torquigener albomaculosus. Выяснилось, что эти сооружения на песке представляют собой гнезда для икринок этой рыбы. Строительство одной такой конструкции занимает несколько дней. Перед тем как приступить к ее возведению самец тщательно готовит территорию, убирая с участка мусор и ракушки.