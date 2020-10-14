На морском дне у берегов Австралии нашли узоры. Вероятно, их делает рыба из семейства иглобрюхих
В 1990-х годах у берегов Японии водолазы обнаружили на морском дне загадочные круговые конструкции диаметром до двух метров. Они представляли собой центральную окружность в виде кратера с двумя песчаными круговыми насыпями и множеством радиальных каналов. Исследователям понадобилось почти два десятилетия, чтобы разгадать тайну этих узоров.
В 2011 году ученые нашли крошечных архитекторов этих конструкций — самцов рыбы из семейства иглобрюхих (Tetraodontidae), которые получили название Torquigener albomaculosus. Выяснилось, что эти сооружения на песке представляют собой гнезда для икринок этой рыбы. Строительство одной такой конструкции занимает несколько дней. Перед тем как приступить к ее возведению самец тщательно готовит территорию, убирая с участка мусор и ракушки.
Во время брачного ритуала Т. albomaculosus вертятся, кружатся и извиваются у самого дна, распахивая его плавниками, создавая таким образом своеобразное гнездо. Исследователи выяснили, что структура гнезд служит не только для привлечения внимания самок, объемный узор из линий и окружностей гасит морские течения, обеспечивая находящемуся в центре потомству безопасность.
До сих пор эти подводные круги находили только у берегов Японии, однако теперь гнезда были обнаружены у побережья Австралии. Автором открытия стал морской эколог Тодд Бонд, который осматривал морское дно на северо-западном шельфе Австралии возле подводной газовой инфраструктуры с помощью автономного подводного аппарата. Всего было найдено около двух дюжин гнезд, которые по своему строению были идентичны японским.
Исследователи продолжили наблюдения и на одном из кадров обнаружили маленькую рыбу иглобрюха, однако качество изображения не позволяет с точностью установить ее принадлежность к какому-либо виду. Австралийские круги находятся на гораздо большей глубине (130 метров), чем японские (около 30 метров). Известный в этом районе австралийский иглобрюх обитает на мелководье, что ставит под сомнение принадлежность гнезд к этому виду.
Бонд считает, что круги могли быть сделаны тем же видом, который строит гнезда в Японии — Т. Albomaculosus или же другим местным видом, который, возможно, еще неизвестен науке.
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