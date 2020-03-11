Найдена первая глубоководная рыба, вынашивающая икру во рту
Большинство рыб не проявляет заботы об отложенной икре, но существуют и исключения. Так, около 2% рыб вынашивают икру, а иногда и молодняк, в собственном рту. Однако до сих пор подобных существ не удавалось обнаружить на большой глубине.
Ихтиолог Рэнди Сингер из Мичиганского университета в Энн-Арборе идентифицировал рыбу, обнаруженную дистанционно управляемым подводным транспортным средством для корабля Okeanos Explorer на глубине около 500 метров недалеко от Пуэрто-Рико. Он определил животное как рыбу-паразена (Parazen pacificus), малоизвестный вид, найденный в глубокой Западной Атлантике и Западной части Тихого океана.
Узнав о разрозненном ареале паразенов Сингер начал изучать и сравнивать музейные экспонаты из обоих океанов. При осмотре одного экземпляра с рыбного рынка в Тайване Сингер нашел во рту рыбы комок икры. Они были находились под особой жаберной крышкой — это означает, что икра держалась во рту намеренно. С помощью компьютерной томографии удалось насчитать 530 развивающихся эмбрионов.
Обычно глубоководные рыбы нерестятся наружу, а их молодняк мигрирует на мелководье, прежде чем взрослыми особями вернуться на глубину. Почему паразен придерживается другого способа, предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований. Открытие Сингера показывает, что на глубине существует больше разнообразия репродуктивных стратегий, чем считалось ранее.
Отмечается, что паразены обитают на песчаном дне, где мало мест, чтобы укрыться от хищников. Эта среда могла также способствовать развитию такой эволюционной стратегии, поскольку на открытой местности трудно защищать икру или свободно плавающих мальков.
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