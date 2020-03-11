Найдена первая глубоководная рыба, вынашивающая икру во рту

Большинство рыб не проявляет заботы об отложенной икре, но существуют и исключения. Так, около 2% рыб вынашивают икру, а иногда и молодняк, в собственном рту. Однако до сих пор подобных существ не удавалось обнаружить на большой глубине.

Ихтиолог Рэнди Сингер из Мичиганского университета в Энн-Арборе идентифицировал рыбу, обнаруженную дистанционно управляемым подводным транспортным средством для корабля Okeanos Explorer на глубине около 500 метров недалеко от Пуэрто-Рико. Он определил животное как рыбу-паразена (Parazen pacificus), малоизвестный вид, найденный в глубокой Западной Атлантике и Западной части Тихого океана.

Узнав о разрозненном ареале паразенов Сингер начал изучать и сравнивать музейные экспонаты из обоих океанов. При осмотре одного экземпляра с рыбного рынка в Тайване Сингер нашел во рту рыбы комок икры. Они были находились под особой жаберной крышкой — это означает, что икра держалась во рту намеренно. С помощью компьютерной томографии удалось насчитать 530 развивающихся эмбрионов.