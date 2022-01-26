Найдена самая старая аквариумная рыбка. Ей более 90 лет!

В Австралии встречается эндемичная рыба рогозуб, или баррамунда (Neoceratodus forsteri). Это один из шести существующих видов двоякодышащих рыб в мире. Окаменелостей этой группы датируются 380 миллионами лет назад – временем, когда высшие классы позвоночных только начинали развиваться.

Рогозуб относится к вымирающим видам. В дикой природе его ареал ограничен системой рек Мэри и Бернетт на юго-востоке Квинсленда, и потому каждый экземпляр, содержащийся в аквариумах, крайне ценен. В 1938 году в Калифорнийскую академию наук из Австралии был привезен рогозуб длиной 1,2 метра, и, по оценкам, ему уже тогда было не менее 5 лет.

Рыба жива до сих пор, и ей, вероятно, около 90 лет. Обитатель калифорнийского аквариума получил имя Мафусаил в честь библейского персонажа, который прожил 969 лет.