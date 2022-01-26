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Рыбы

Найдена самая старая аквариумная рыбка. Ей более 90 лет!

Анастасия Баринова
26 января 2022
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Фото: California Academy of Sciences
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Фото: California Academy of Sciences
Взрослый рогозуб поселился в аквариуме Калифорнийской академии наук в 1938 году.

В Австралии встречается эндемичная рыба рогозуб, или баррамунда (Neoceratodus forsteri). Это один из шести существующих видов двоякодышащих рыб в мире. Окаменелостей этой группы датируются 380 миллионами лет назад – временем, когда высшие классы позвоночных только начинали развиваться.

Рогозуб относится к вымирающим видам. В дикой природе его ареал ограничен системой рек Мэри и Бернетт на юго-востоке Квинсленда, и потому каждый экземпляр, содержащийся в аквариумах, крайне ценен. В 1938 году в Калифорнийскую академию наук из Австралии был привезен рогозуб длиной 1,2 метра, и, по оценкам, ему уже тогда было не менее 5 лет.

Рыба жива до сих пор, и ей, вероятно, около 90 лет. Обитатель калифорнийского аквариума получил имя Мафусаил в честь библейского персонажа, который прожил 969 лет.

«Я бы хотел сказать, что это произошло благодаря отличному уходу, но это не так – это генетика»,– Аллан Ян, старший биолог и главный смотритель Мафусаила в аквариуме.

Двоякодышащие рыбы относятся к долгоживущим видам. Предыдущий рекорд самой старой рыбы в неволе принадлежал рыбе того же вида по имени Дедушка (Granddad), который жил в чикагском аквариуме и умер в возрасте около 85-95 лет.

Вдобавок к генетическому долголетию, Мафусаил также обладает качествами, которые могут способствовать его выносливости. По словам Яна, рыба всегда обладала здоровым аппетитом; «она ест все, что я ей предлагаю, и она ест больше всех». И хотя она не привередлива, с годами она определилась с самыми любимыми блюдами: это креветки и инжир.

При этом Мафусаил очень разборчив в социальном смысле: на протяжении многих лет появлялось немало волонтеров, хотевших его кормить, но из рук некоторых он отказывался принимать пищу, отдавая предпочтение другим людям. Компания рыб ему тоже не нужна: его пытались поместить в просторный аквариум, где живут две рыбы его вида, но он тут же «демонстративно» перевернулся на спину и не принял нормального положения, пока его не вернули в прежний аквариум: более тесный, зато собственный.

Тем не менее, он любит, когда его гладят по спине и животу, и обладает «мягким» характером.

«Я говорю своим волонтерам: представьте, что это подводная собака, очень мягкая и нежная. Но, конечно, если она испугается, у нее будут внезапные приступы энергии. Впрочем, по большей части она спокойна».

Сейчас длина Мафусаила составляет 1,2 метра, вес — 18,1 кг. Рекордные показатели для его вида — 1,5 метра и 43 кг; средние — 1 метр и 20 кг. Несмотря на то, что он живет в научном учреждении уже столько лет, его пол не известен: для этого потребовалось бы взять анализ крови, что у рыб сопряжено с большим риском. Ян и его коллеги полагают, что Мафусаил — это самка. Академия планирует осторожно взять крошечный образец плавника для анализа ДНК, который могут провести в Австралии. Это поможет установить не только пол, но и возраст гиганта.

Двоякодышащие, обладающие как жаберным, так и легочным дыханием, считаются эволюционным связующим звеном между рыбами и амфибиями.

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