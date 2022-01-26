Найдена самая старая аквариумная рыбка. Ей более 90 лет!

В Австралии встречается эндемичная рыба рогозуб, или баррамунда (Neoceratodus forsteri). Это один из шести существующих видов двоякодышащих рыб в мире. Окаменелостей этой группы датируются 380 миллионами лет назад – временем, когда высшие классы позвоночных только начинали развиваться.
Рогозуб относится к вымирающим видам. В дикой природе его ареал ограничен системой рек Мэри и Бернетт на юго-востоке Квинсленда, и потому каждый экземпляр, содержащийся в аквариумах, крайне ценен. В 1938 году в Калифорнийскую академию наук из Австралии был привезен рогозуб длиной 1,2 метра, и, по оценкам, ему уже тогда было не менее 5 лет.
Рыба жива до сих пор, и ей, вероятно, около 90 лет. Обитатель калифорнийского аквариума получил имя Мафусаил в честь библейского персонажа, который прожил 969 лет.
Двоякодышащие рыбы относятся к долгоживущим видам. Предыдущий рекорд самой старой рыбы в неволе принадлежал рыбе того же вида по имени Дедушка (Granddad), который жил в чикагском аквариуме и умер в возрасте около 85-95 лет.
Вдобавок к генетическому долголетию, Мафусаил также обладает качествами, которые могут способствовать его выносливости. По словам Яна, рыба всегда обладала здоровым аппетитом; «она ест все, что я ей предлагаю, и она ест больше всех». И хотя она не привередлива, с годами она определилась с самыми любимыми блюдами: это креветки и инжир.
При этом Мафусаил очень разборчив в социальном смысле: на протяжении многих лет появлялось немало волонтеров, хотевших его кормить, но из рук некоторых он отказывался принимать пищу, отдавая предпочтение другим людям. Компания рыб ему тоже не нужна: его пытались поместить в просторный аквариум, где живут две рыбы его вида, но он тут же «демонстративно» перевернулся на спину и не принял нормального положения, пока его не вернули в прежний аквариум: более тесный, зато собственный.
Sarcopterygian Selfie for #FishyFriday! @calacademy's Australian Lungfish "Methuselah" arrived in 1938! pic.twitter.com/M5P0fcUt6b— Dr. Solomon David (@SolomonRDavid) February 17, 2017
Тем не менее, он любит, когда его гладят по спине и животу, и обладает «мягким» характером.
Сейчас длина Мафусаила составляет 1,2 метра, вес — 18,1 кг. Рекордные показатели для его вида — 1,5 метра и 43 кг; средние — 1 метр и 20 кг. Несмотря на то, что он живет в научном учреждении уже столько лет, его пол не известен: для этого потребовалось бы взять анализ крови, что у рыб сопряжено с большим риском. Ян и его коллеги полагают, что Мафусаил — это самка. Академия планирует осторожно взять крошечный образец плавника для анализа ДНК, который могут провести в Австралии. Это поможет установить не только пол, но и возраст гиганта.
Oldest Academy resident? Here's a hint: Not human. Hiya Methuselah the Australian lungfish, calling Steinhart Aquarium home since 1938! 👋 pic.twitter.com/sPlDsOhBNP— CA AcademyOfSciences (@calacademy) November 17, 2016
Двоякодышащие, обладающие как жаберным, так и легочным дыханием, считаются эволюционным связующим звеном между рыбами и амфибиями.