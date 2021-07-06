Не все рыбы холоднокровны. Теперь известно почему
Рыбы являются холоднокровными существами. Это означает, что температура их тела изменяется в зависимости от температуры окружающей среды и никогда ее не превышает. Однако некоторые виды рыб, в том числе большая белая акула и обыкновенный тунец, развили способность согревать некоторые части своего тела, такие как мышцы, глаза и мозг. А в 2015 году ученые обнаружили пока единственную теплокровную рыбу — это представительница рода опахи, глубоководная рыба Lampris guttatus.
Всего около 35 видов рыб, что составляет менее 0,1% от всех описанных видов, обладают некоторым подобием теплокровности, однако причина развития этой способности до сих пор оставалась загадкой.
Многие ученые полагали, что эта способность позволяет рыбе плавать быстрее, поскольку более теплые мышцы имеют тенденцию быть более сильными. Другие считали, что это позволяет им жить в более широком диапазоне температур, что делает их менее восприимчивыми к последствиям потепления океана, вызванного изменением климата.
Новое исследование, проведенное ученыеми из Тринити-колледжа в Дублине, показало, что способность рыб согревать свое тело дает конкурентные преимущества — они могут плавать быстрее своих холоднокровных сородичей. Однако это не обязательно означает, что они смогут адаптироваться к изменению температуры океана в условиях изменения климата лучше, чем холоднокровные рыбы.
Авторы работы собрали данные о диких акулах и костистых рыбах, а также использовали сведения, которые уже были известны благодаря другим научным работам. Они поймали несколько холоднокровных и «теплокровных» рыб и прикрепили к их плавникам электронные устройства, которые могут удаленно записывать данные.
Эти устройства собирали такую информацию, как температура воды, с которой рыбы сталкиваются в своей среде обитания, данные скорости, с которой они плавали большую часть дня, и показатели глубины, на которой находились.
Сравнивая данные о скорости и температуре этих рыб, ученые выяснили, что «теплокровные» рыбы могут плавать в 1,6 раза быстрее, чем холоднокровные. Это одно из первых прямых доказательств эволюционного преимущества теплокровности.
Было доказано, что дополнительная скорость дает этим рыбам преимущества при охоте и миграции. Однако, объясняют авторы работы, не стоит переоценивать устойчивость «теплокровных» рыб к изменению температуры океана.