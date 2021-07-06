Не все рыбы холоднокровны. Теперь известно почему

Рыбы являются холоднокровными существами. Это означает, что температура их тела изменяется в зависимости от температуры окружающей среды и никогда ее не превышает. Однако некоторые виды рыб, в том числе большая белая акула и обыкновенный тунец, развили способность согревать некоторые части своего тела, такие как мышцы, глаза и мозг. А в 2015 году ученые обнаружили пока единственную теплокровную рыбу — это представительница рода опахи, глубоководная рыба Lampris guttatus.

Всего около 35 видов рыб, что составляет менее 0,1% от всех описанных видов, обладают некоторым подобием теплокровности, однако причина развития этой способности до сих пор оставалась загадкой.

Многие ученые полагали, что эта способность позволяет рыбе плавать быстрее, поскольку более теплые мышцы имеют тенденцию быть более сильными. Другие считали, что это позволяет им жить в более широком диапазоне температур, что делает их менее восприимчивыми к последствиям потепления океана, вызванного изменением климата.

Новое исследование, проведенное ученыеми из Тринити-колледжа в Дублине, показало, что способность рыб согревать свое тело дает конкурентные преимущества — они могут плавать быстрее своих холоднокровных сородичей. Однако это не обязательно означает, что они смогут адаптироваться к изменению температуры океана в условиях изменения климата лучше, чем холоднокровные рыбы.