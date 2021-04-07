Не золотая, но непростая: рыба мерцает благодаря микроскопическим кристаллам в чешуе

Ивасака отмечает, что мерцание наблюдается только у живых рыб, а у мертвых эти пятна блекнут. Для чего эти рыбы устраивают подобные световые шоу, тоже пока не до конца понятно. У некоторых тропических рыб такое мерцание служит элементом общения.

Эколог Дэвид Коновер из Университета Орегона в Юджине считает, что мерцание может служить защитным механизмом для атериноморуса.

«Для рыб, которые обитают у поверхности воды под воздействием яркого света, как и у серебристых особей из того же семейства, отражательная способность, вероятно, служит своего рода маскировкой или сбивает с толку хищников, которые могут сидеть в засаде или атаковать снизу», — говорит Коновер.

Ивасака планирует продолжить исследование Atherinomorus lacunosus, чтобы создать искусственные аналоги их светоотражателей. Он надеется, что эта технология найдет себе применение в мире микроэлектромеханических систем.