Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Рыбы

Не золотая, но непростая: рыба мерцает благодаря микроскопическим кристаллам в чешуе

National Geographic Россия
07 апреля 2021
_-.jpg
Стая Atherinomorus lacunosus
Фото: Georgette Doumwai
Ученые говорят, что это явление не имеет ничего общего с флуоресценцией.

Масакадзу Ивасака, исследователь из Университета в Хиросиме, обнаружил необычную способность у твердоголового атериноморуса (Atherinomorus lacunosus), лучеперой рыбы длиной до 25 сантиметров, которую можно встретить в водах Тихого и Индийского океанов. 

На чешуе рыбы располагаются пятна с маленькими фотонными кристаллами, которые отражают свет определенных длин волн. В результате рыба мерцает, чередуя синий и желтовато-зеленоватый цвет. 

«Я случайно обнаружил мерцание небольшого пятна, когда присмотрелся к точкам размером не более 7–10 микрометров на спине рыб», — Масакадзу Ивасака.

Исследователь определил, что внутри светоотражающих пятен лежат маленькие пластинки сложного гуанина, которые выросли таким образом, что могут отражать свет, преобразуя его в разные цвета в зависимости от угла зрения. 

Гуанин — это азотистое основание и одна из четырех основных кодирующих единиц, которые объединяются при хранении генетической информации ДНК. Что придает особые способности тромбоцитам гуанина у рыб, остается загадкой.

Ивасака отмечает, что мерцание наблюдается только у живых рыб, а у мертвых эти пятна блекнут. Для чего эти рыбы устраивают подобные световые шоу, тоже пока не до конца понятно. У некоторых тропических рыб такое мерцание служит элементом общения. 

Эколог Дэвид Коновер из Университета Орегона в Юджине считает, что мерцание может служить защитным механизмом для атериноморуса. 

«Для рыб, которые обитают у поверхности воды под воздействием яркого света, как и у серебристых особей из того же семейства, отражательная способность, вероятно, служит своего рода маскировкой или сбивает с толку хищников, которые могут сидеть в засаде или атаковать снизу», — говорит Коновер. 

Ивасака планирует продолжить исследование Atherinomorus lacunosus, чтобы создать искусственные аналоги их светоотражателей. Он надеется, что эта технология найдет себе применение в мире микроэлектромеханических систем. 

рекомендации
Собака

Вкусная работа: как в Центре Hill's дегустируют корма для животных

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Карта, Россия

Россия из дома: фотосборник по итогам конкурса «National Geographic Россия»