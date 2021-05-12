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Рыбы

Неизвестную доисторическую акулу узнали по зубам

Анастасия Баринова
12 мая 2021
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Фото: Sebastian Stumpf
Юрское побережье подарило палеонтологам новую находку.

Акулы регенерируют свои зубы на протяжении всей жизни, и эти окаменелости встречаются чаще остальных. Каждый набор акульих зубов по-своему обогащает науку, раскрывая секреты эволюции. Недавно группа палеонтологов рассказала о результатах исследования очередной находки из месторождения Kimmeridge Clay Formation в Англии. Расположенная на побережье графства Дорсет, эта местность относится к знаменитому «Юрскому побережью»: 150-километровому участку береговой линии, где породы мезозойской эры охватывают период в 185 млн. лет.

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Ископаемый скелет акулы был найден здесь более 20 лет назад. Его изучением занимались специалисты под руководством Себастьяна Штумпфа из Венского университета. Оказалось, что окаменелость возрастом около 150 миллионов лет принадлежит к ранее неизвестному роду и виду гибодонтиформных акул. Он получил имя Durnonovariaodus maiseyi

Гибодонтиформные акулы – ближайшие родственники современных акул. Они появились во время последнего девона, около 361 миллиона лет назад, и вымерли вместе с динозаврами в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад. Зубы Durnonovariaodus maiseyi по своей форме отличаются от зубов других известных гибодонтиформных акул, и это расширяет знания о разнообразии ископаемых хищников. Ученые добавляют, что несмотря на 150 лет глубоких палеонтологических исследований, гибодонтиформные акулы изучены еще очень слабо. 

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