Неизвестную доисторическую акулу узнали по зубам

Акулы регенерируют свои зубы на протяжении всей жизни, и эти окаменелости встречаются чаще остальных. Каждый набор акульих зубов по-своему обогащает науку, раскрывая секреты эволюции. Недавно группа палеонтологов рассказала о результатах исследования очередной находки из месторождения Kimmeridge Clay Formation в Англии. Расположенная на побережье графства Дорсет, эта местность относится к знаменитому «Юрскому побережью»: 150-километровому участку береговой линии, где породы мезозойской эры охватывают период в 185 млн. лет.
Ископаемый скелет акулы был найден здесь более 20 лет назад. Его изучением занимались специалисты под руководством Себастьяна Штумпфа из Венского университета. Оказалось, что окаменелость возрастом около 150 миллионов лет принадлежит к ранее неизвестному роду и виду гибодонтиформных акул. Он получил имя Durnonovariaodus maiseyi.
A #NewSpecies described from a partial skeleton of a hybodontiform shark-like chondrichthyan from the Upper Jurassic Kimmeridge Clay Formation of England in @PeerJLife article https://t.co/ouBouQ42Ee@univienna @TEC_Kimmeridge#Aquaculture #Fisheries #Paleontology #Taxonomy pic.twitter.com/Nu4QdSagOc— PeerJ - the Journal of Life & Environment (@PeerJLife) May 11, 2021
Гибодонтиформные акулы – ближайшие родственники современных акул. Они появились во время последнего девона, около 361 миллиона лет назад, и вымерли вместе с динозаврами в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад. Зубы Durnonovariaodus maiseyi по своей форме отличаются от зубов других известных гибодонтиформных акул, и это расширяет знания о разнообразии ископаемых хищников. Ученые добавляют, что несмотря на 150 лет глубоких палеонтологических исследований, гибодонтиформные акулы изучены еще очень слабо.