Неизвестную доисторическую акулу узнали по зубам

Гибодонтиформные акулы – ближайшие родственники современных акул. Они появились во время последнего девона, около 361 миллиона лет назад, и вымерли вместе с динозаврами в конце мелового периода, около 66 миллионов лет назад. Зубы Durnonovariaodus maiseyi по своей форме отличаются от зубов других известных гибодонтиформных акул, и это расширяет знания о разнообразии ископаемых хищников. Ученые добавляют, что несмотря на 150 лет глубоких палеонтологических исследований, гибодонтиформные акулы изучены еще очень слабо.