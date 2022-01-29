О чем говорят рыбы? О сексе и еде

Так о чем же речь? Такие разговоры могли бы вести и мы с вами: главный предмет разговоров рыб – секс и еда. По словам исследователей, рыбы либо пытаются привлечь партнера, либо защищают источник пищи или территорию, а также дают другим знать, где они находятся.

И хотя ранее ученые не рассматривали рыб как акустический объект и концентрировались на коммуникациях китов или дельфинов – звуки рыб нашли отражение в их названиях. Это, например, семейство помадазиевые или ворчуновые (Haemulidae); перистоусые сомики (Synodontis), чье имя в английском языке связано с их умением пищать («squeak»); тасманийский трубач (Latris lineata) и многие другие.

Исследование будет продолжено: Райс планирует пополнять свой каталог «говорящих рыб». Он с восхищением отмечает: «Рыбы умеют все. Они дышат воздухом, летают, едят всё и вся – меня не удивляет и их способность общаться с помощью звука».

Послушайте оглушительную песнь горбыля.