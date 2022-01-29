О чем говорят рыбы? О сексе и еде

Ученым давно известно, что выражение «нем как рыба» не вполне соответствует действительности. На самом деле рыбы могут издавать множество разных звуков, которые тщательно изучают специалисты по биоакустике.
В новом исследовании ученых из Корнелльского университета систематизируются данные предыдущих работ, показывая, что рыбы довольно часто общаются с помощью звука, а некоторые из них делают это по крайней мере уже 155 миллионов лет.
Авторы рассмотрели группу лучеперых рыб (Actinopterygii): в нее входит около 99% всех современных видов рыб. Ученые использовали три источника информации: существующие записи и научные статьи на выбранную тему; факты об анатомии рыб (есть ли у них необходимые «инструменты», такие как определенные кости, воздушный пузырь и мышцы, специфические для звука); а также ссылки в литературе XIX века – эти наблюдения были сделаны до изобретения подводных микрофонов.
Оказалось, что существует 175 семейств, включающих 35 000 видов рыб, которые общаются или могут общаться с помощью звука – это две трети от всех рыб на планете. Изучив генеалогическое древо, авторы увидели, что звук был настолько важен, что он эволюционировал как минимум 33 раза за миллионы лет. Ученым даже удалось узнать, о чем говорят рыбы.
Так о чем же речь? Такие разговоры могли бы вести и мы с вами: главный предмет разговоров рыб – секс и еда. По словам исследователей, рыбы либо пытаются привлечь партнера, либо защищают источник пищи или территорию, а также дают другим знать, где они находятся.
И хотя ранее ученые не рассматривали рыб как акустический объект и концентрировались на коммуникациях китов или дельфинов – звуки рыб нашли отражение в их названиях. Это, например, семейство помадазиевые или ворчуновые (Haemulidae); перистоусые сомики (Synodontis), чье имя в английском языке связано с их умением пищать («squeak»); тасманийский трубач (Latris lineata) и многие другие.
Исследование будет продолжено: Райс планирует пополнять свой каталог «говорящих рыб». Он с восхищением отмечает: «Рыбы умеют все. Они дышат воздухом, летают, едят всё и вся – меня не удивляет и их способность общаться с помощью звука».
Послушайте оглушительную песнь горбыля.