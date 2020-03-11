Охота большой белой акулы глазами робота-тюленя: видео

Теперь журналисты телеканала BBC показали охоту большой белой акулы с необычной стороны. Съемка велась в рамках цикла документальных фильмов Spy in the Wild: в дикую природу отправляют робота, оснащенного видеокамерой и замаскированного под представителя фауны. На этот раз операторы «работали» с двух ракурсов: с воздуха события фиксировала камера, размещенная в крыльях робота-чайки, а в воде за происходящим наблюдал механический детеныш тюленя.

В воде также находился настоящий тюлень, и акула, ориентируясь на запах и движения, предпочла его. На кадрах, полученных с высоты птичьего полета, видно, насколько виртуозен ластоногий малыш — он умело уворачивался от огромной пасти, быстро выпрыгивал из воды и показал себя настолько сложной добычей, что акула утратила интерес и переключилась на более легкую цель — сравнительно неподвижного робота.