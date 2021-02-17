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Рыбы

«Пандемическая собачка»: в Тихом океане нашли новый вид лучепёрых рыб

National Geographic Россия
17 февраля 2021
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Её обнаружили на острове Кокос.

Морской биолог из Института океанографии им. Скриппса Фил Гастингс обнаружил новый вид рифовых лучеперых рыб (Actinopterygii) в водах у острова Кокос, который расположен в 570 километрах от западного побережья Коста-Рики.

Рыба принадлежит к многочисленному семейству собачковых (Blenniidae), которое широко распространено в тропических и субтропических водах Атлантики и Тихого океана.

Недавно обнаруженный вид морских собачек получил название «пандемическая собачка», а ее научное обозначение — Coralliozetus clausus. Гастингс отмечает, что эти обитают на морском дне, и их чрезвычайно трудно обнаружить и количественно оценить из-за их небольшого размера, окраски и повадок.

Пандемическая собачка — это короткотельный представитель рода Coralliozetus, не превышающий 1,5 см в длину. Это вторая рифовая рыба, эндемичная для острова Кокос.

«К счастью, охраняемый статус Исла-дель-Коко и окружающих его вод служит хорошим предзнаменованием для сохранения этих маленьких рыб, которые больше нигде в мире не встречаются», — Фил Гастингс.

Кокос — самый крупный необитаемый остров в Тихом океане. Вся его территория и прибрежные воды признаны природным заповедником. Посещение острова допускается только по специальному разрешению Коста-Рики.

На острове обитает более 400 видов насекомых, около 90 видов птиц и только 4 вида млекопитающих: виргинские олени, одичавшие домашние свиньи, кошки и крысы. Все эти виды были завезены людьми и являются инвазивными.

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