«Пандемическая собачка»: в Тихом океане нашли новый вид лучепёрых рыб

Морской биолог из Института океанографии им. Скриппса Фил Гастингс обнаружил новый вид рифовых лучеперых рыб (Actinopterygii) в водах у острова Кокос, который расположен в 570 километрах от западного побережья Коста-Рики.

Рыба принадлежит к многочисленному семейству собачковых (Blenniidae), которое широко распространено в тропических и субтропических водах Атлантики и Тихого океана.