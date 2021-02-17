«Пандемическая собачка»: в Тихом океане нашли новый вид лучепёрых рыб

Морской биолог из Института океанографии им. Скриппса Фил Гастингс обнаружил новый вид рифовых лучеперых рыб (Actinopterygii) в водах у острова Кокос, который расположен в 570 километрах от западного побережья Коста-Рики.
Рыба принадлежит к многочисленному семейству собачковых (Blenniidae), которое широко распространено в тропических и субтропических водах Атлантики и Тихого океана.
Недавно обнаруженный вид морских собачек получил название «пандемическая собачка», а ее научное обозначение — Coralliozetus clausus. Гастингс отмечает, что эти обитают на морском дне, и их чрезвычайно трудно обнаружить и количественно оценить из-за их небольшого размера, окраски и повадок.
Пандемическая собачка — это короткотельный представитель рода Coralliozetus, не превышающий 1,5 см в длину. Это вторая рифовая рыба, эндемичная для острова Кокос.
Кокос — самый крупный необитаемый остров в Тихом океане. Вся его территория и прибрежные воды признаны природным заповедником. Посещение острова допускается только по специальному разрешению Коста-Рики.
На острове обитает более 400 видов насекомых, около 90 видов птиц и только 4 вида млекопитающих: виргинские олени, одичавшие домашние свиньи, кошки и крысы. Все эти виды были завезены людьми и являются инвазивными.
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