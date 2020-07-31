Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Рыбы

Почему гренландская полярная акула – самая медлительная рыба?

Софья Демьянец
31 июля 2020
/upload/iblock/074/07407c6678ac91084f5f4b9f8aac5ced.jpg
В среднем за минуту гренландская полярная акула совершает 9 плавательных движений хвостом
/upload/iblock/c53/c5312f630b938e381a262fa6a6985545.jpg
Гренландская полярная акула не опасна для человека
/upload/iblock/35d/35dd8d33ce452e7949bd90f899d6febf.jpg
Мясо этого вида ядовито, поскольку имеет высокое содержание мочевины
Её стиль охоты далёк от погони за жертвой.

Максимальная скорость движения гренландской полярной акулы (Somniosus microcephalus) не превышает 2,7 километров в час, что делает её самой медлительной не только среди акул, но и всех ныне существующих рыб. Причиной такой скорости является крайне низкая температура среды её обитания. Ведь температура тела рыбы зависит от температуры окружающей среды, а это влияет на скорость протекания физиологических процессов в организме животного. Таким образом многие физиологические процессы гренландской акулы, включая сокращение мышц, замедлены.

Из-за рекордной медлительности гренландская полярная акула не может гоняться за своей жертвой, как это делают большинство акул. Если она ещё способна поймать ската, угря, камбалу и некоторых других рыб, то уж точно не сможет атаковать бодрствующих морских млекопитающих. Поэтому, по предположению ученых, у этой акулы в процессе эволюции появилась особая тактика.

Ученые полагают, что она ловит тюленей, когда те спят. Поскольку эти млекопитающие, опасаясь своих главных врагов — белых медведей, спят в воде, то акула, вероятно, без труда может «подкрасться» к жертве и напасть на неё. Ещё не удалось зарегистрировать такое поведение полярной акулы в дикой природе, однако в неволе она действует именно так.

Низкая температура среды обитания гренландской акулы также является причиной и её медленного роста. Тем не менее особи этого вида достигают 7,3 метра в длину и весят более 1400 килограммов.

Узнайте, как во Франции началась сборка ITER — крупнейшего в мире термоядерного реактора.

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Telegram

У нас есть классный канал в Телеграме – присоединяйтесь!

Калан

Где калан, а где сивуч? Сыграйте в нашу угадайку!