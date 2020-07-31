Почему гренландская полярная акула – самая медлительная рыба?

Максимальная скорость движения гренландской полярной акулы (Somniosus microcephalus) не превышает 2,7 километров в час, что делает её самой медлительной не только среди акул, но и всех ныне существующих рыб. Причиной такой скорости является крайне низкая температура среды её обитания. Ведь температура тела рыбы зависит от температуры окружающей среды, а это влияет на скорость протекания физиологических процессов в организме животного. Таким образом многие физиологические процессы гренландской акулы, включая сокращение мышц, замедлены.

Из-за рекордной медлительности гренландская полярная акула не может гоняться за своей жертвой, как это делают большинство акул. Если она ещё способна поймать ската, угря, камбалу и некоторых других рыб, то уж точно не сможет атаковать бодрствующих морских млекопитающих. Поэтому, по предположению ученых, у этой акулы в процессе эволюции появилась особая тактика.

Ученые полагают, что она ловит тюленей, когда те спят. Поскольку эти млекопитающие, опасаясь своих главных врагов — белых медведей, спят в воде, то акула, вероятно, без труда может «подкрасться» к жертве и напасть на неё. Ещё не удалось зарегистрировать такое поведение полярной акулы в дикой природе, однако в неволе она действует именно так.

Низкая температура среды обитания гренландской акулы также является причиной и её медленного роста. Тем не менее особи этого вида достигают 7,3 метра в длину и весят более 1400 килограммов.

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