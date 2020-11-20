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Почему красногубая рыба не плавает, а шлепает по морскому дну: видео
Нетопырь короткорылый – необычный обитатель морских глубин, который ходит по дну на плавниках.
Нетопырь короткорылый (Ogcocephalus darwini) привлекает внимание, прежде всего, своим необычным внешним видом, а именно ярко-красными губами на передней части его тела. Как считалось ранее, они необходимы для привлечения морских обитателей, которыми питается нетопырь.
Однако вскоре удалось выяснить, что эту функцию выполняет небольшое образование на голове рыбы, называемое эской, выделяющее специфический запах, который привлекает червей, рачков и мелкую рыбу.
Необыкновенный «образ» нетопыря дополняет не менее удивительный способ его передвижения в воде. Будучи плохим пловцом, он ходит по дну на грудных плавниках.
Нетопырь короткорылый — глубоководная рыба, и обитает в водах близ Галапагосских островов.