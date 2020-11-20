Почему красногубая рыба не плавает, а шлепает по морскому дну: видео

Нетопырь короткорылый (Ogcocephalus darwini) привлекает внимание, прежде всего, своим необычным внешним видом, а именно ярко-красными губами на передней части его тела. Как считалось ранее, они необходимы для привлечения морских обитателей, которыми питается нетопырь.

Однако вскоре удалось выяснить, что эту функцию выполняет небольшое образование на голове рыбы, называемое эской, выделяющее специфический запах, который привлекает червей, рачков и мелкую рыбу.