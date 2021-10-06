Почему морские коньки плохо плавают, но хорошо охотятся

У морских животных, которые трапезничают под водой, есть несколько типов кормления. Один из них называется всасывающим: пища отправляется в пасть вместе с большими объемами жидкости. Для того, чтобы это было эффективно, различные представители фауны обладают разными особенностями анатомии. Изучая морских коньков, группа биологов из Израиля обнаружила у этих рыб уникальные свойства. Оказывается, во время охоты коньки превращают свое тело в своеобразную пружину: используя мышцы спины, они растягивают эластичное сухожилие и превращают собственные шейные кости в «спусковой крючок».
Ученые рассматривали морских коньков трех видов: Hippocampus jayakari, Hippocampus fuscus и Hippocampus hippocampus. Они различаются по размеру, и скорость движения головы, как и всасывающие потоки, зависели от длины носа этих рыб.
С точки зрения эволюции морские коньки в какой-то момент оказались на перепутье двух дорог развития: либо короткий нос для сильного всасывания и умеренный подъем головы, либо же длинный нос для быстрого подъема головы и более слабых всасывающих способностей. Этот выбор соответствует сформировавшейся диете: длинноносые виды ловят более мелких и более быстрых животных, а коротконосые – более тяжелых.
Tiny #seahorses generate extraordinary suction to slurp up some of the fastest #larval prey on the planet by rearing their heads back at speeds of up to 10,200 deg/s— IUI-Eilat (@iui_eilat) September 10, 2021
Read more about it in the latest publication by @AllFishSuck and Prof. Roi Holzman 👇https://t.co/O7sa4QGuiW pic.twitter.com/AXv0iOwzRH
У «длинноносых видов» скорость сокращения мышц оказалась самой высокой в мире: голова меняет свою позицию за 0,002 секунды, и это как минимум в 10 раз быстрее, чем может продемонстрировать рыба сопоставимого размера, и в среднем в 50 раз быстрее, чем умеет большинство известных рыб.
При этом «всасывающее питание» достаточно энергоемко, при нем задействуются черепные мышцы и передняя треть плавательных мышц. Морские коньки развили уникальный механизм накопления упругой энергии за счет сокращения функциональности плавательных мышц. Они, действительно, плавают не очень хорошо и большую часть времени проводят, прикрепившись к водным растениям или кораллам.
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