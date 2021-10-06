Почему морские коньки плохо плавают, но хорошо охотятся

У морских животных, которые трапезничают под водой, есть несколько типов кормления. Один из них называется всасывающим: пища отправляется в пасть вместе с большими объемами жидкости. Для того, чтобы это было эффективно, различные представители фауны обладают разными особенностями анатомии. Изучая морских коньков, группа биологов из Израиля обнаружила у этих рыб уникальные свойства. Оказывается, во время охоты коньки превращают свое тело в своеобразную пружину: используя мышцы спины, они растягивают эластичное сухожилие и превращают собственные шейные кости в «спусковой крючок».

Ученые рассматривали морских коньков трех видов: Hippocampus jayakari, Hippocampus fuscus и Hippocampus hippocampus. Они различаются по размеру, и скорость движения головы, как и всасывающие потоки, зависели от длины носа этих рыб.