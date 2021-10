Почему морские коньки плохо плавают, но хорошо охотятся

Ученые обнаружили у безобидной рыбки суперспособности.

Tiny #seahorses generate extraordinary suction to slurp up some of the fastest #larval prey on the planet by rearing their heads back at speeds of up to 10,200 deg/s



Read more about it in the latest publication by @AllFishSuck and Prof. Roi Holzman 👇https://t.co/O7sa4QGuiW pic.twitter.com/AXv0iOwzRH