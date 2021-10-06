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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Рыбы

Почему морские коньки плохо плавают, но хорошо охотятся

Анастасия Баринова
06 октября 2021
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Фото: Hans Hillewaert/Wikipedia
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Фото: Claudine Lamothe / Flickr
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Фото: prilfish / Flickt
Ученые обнаружили у безобидной рыбки суперспособности.

У морских животных, которые трапезничают под водой, есть несколько типов кормления. Один из них называется всасывающим: пища отправляется в пасть вместе с большими объемами жидкости. Для того, чтобы это было эффективно, различные представители фауны обладают разными особенностями анатомии. Изучая морских коньков, группа биологов из Израиля обнаружила у этих рыб уникальные свойства. Оказывается, во время охоты коньки превращают свое тело в своеобразную пружину: используя мышцы спины, они растягивают эластичное сухожилие и превращают собственные шейные кости в «спусковой крючок». 

Ученые рассматривали морских коньков трех видов: Hippocampus jayakari, Hippocampus fuscus и Hippocampus hippocampus. Они различаются по размеру, и скорость движения головы, как и всасывающие потоки, зависели от длины носа этих рыб.

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Corrine Avidan, Roi Holzman /Journal of Experimental Biology

С точки зрения эволюции морские коньки в какой-то момент оказались на перепутье двух дорог развития: либо короткий нос для сильного всасывания и умеренный подъем головы, либо же длинный нос для быстрого подъема головы и более слабых всасывающих способностей. Этот выбор соответствует сформировавшейся диете: длинноносые виды ловят более мелких и более быстрых животных, а коротконосые – более тяжелых.

У «длинноносых видов» скорость сокращения мышц оказалась самой высокой в мире: голова меняет свою позицию за 0,002 секунды, и это как минимум в 10 раз быстрее, чем может продемонстрировать рыба сопоставимого размера, и в среднем в 50 раз быстрее, чем умеет большинство известных рыб.

При этом «всасывающее питание» достаточно энергоемко, при нем задействуются черепные мышцы и передняя треть плавательных мышц. Морские коньки развили уникальный механизм накопления упругой энергии за счет сокращения функциональности плавательных мышц. Они, действительно, плавают не очень хорошо и большую часть времени проводят, прикрепившись к водным растениям или кораллам.

Посмотрите на отели для морских коньков.

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