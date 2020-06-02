«Подцепить самку»: сексуальный паразитизм удильщиков

Представители 162 видов удильщиков образуют необычные пары: карлики-самцы и более крупные самки (некоторые под метр длиной). Такие разные, они отлично приспособлены для поиска друг друга. Непропорционально большие ноздри самца улавливают в воде феромоны самки. Его хорошо приспособленные к темноте глаза ищут источник света: биолюминесцентную приманку на «удочке», украшающей макушку самки.

Тэд Питч, ихтиолог из Вашингтонского университета, говорит, что по форме, окраске и мерцанию приманки самец определяет, относится ли к одному с ним виду самка, которую он собрался подцепить. Хотя «подцепить» — это мягко сказано. Чтобы не потерять партнера в непроглядной тьме, самец вгрызается в самку и остается в таком положении навсегда. «Со временем кожа самца и самки срастается, — говорит Питч. — Кровеносные сосуды соединяются, образуя единый кровоток». Плавники и прочие ставшие лишними органы исчезают, и у самца остается единственная необходимая самке функция — производство спермы.

Подобный сексуальный паразитизм приносит свои плоды: когда икра самки созревает, она подает сигнал самцу, и он выделяет сперму. Оплодотворенные икринки всплывают в верхние слои океана, где мальки вылупляются и растут, питаясь планктоном. Когда они достигнут зрелости, как говорит Питч, удильщики совершат «великую вертикальную миграцию» обратно в глубины океана, чтобы отыскать свои половинки.

АРЕАЛ Большие глубины Мирового океана.

СТАТУС УГРОЗЫ ВИДУ Большинство видов недостаточно изучено для определения уровня риска.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ У некоторых самок может быть несколько самцов, как у этой Haplophryne mollis (вверху). Известный рекорд — восемь партнеров.