Поиск
x
National Geographic №198, март 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Рыбы

«Подцепить самку»: сексуальный паразитизм удильщиков

Патриция Эдмондс
02 июня 2020
/upload/iblock/50d/50d40964d2bd2ffd01ce3ab989cb7600.jpg
Фото: Питер Дэвид, Getty Image
Есть определенные преимущества в том, чтобы держать своих партнеров близко – в буквальном смысле приклеив их к себе.

Представители 162 видов удильщиков образуют необычные пары: карлики-самцы и более крупные самки (некоторые под метр длиной). Такие разные, они отлично приспособлены для поиска друг друга. Непропорционально большие ноздри самца улавливают в воде феромоны самки. Его хорошо приспособленные к темноте глаза ищут источник света: биолюминесцентную приманку на «удочке», украшающей макушку самки.

Тэд Питч, ихтиолог из Вашингтонского университета, говорит, что по форме, окраске и мерцанию приманки самец определяет, относится ли к одному с ним виду самка, которую он собрался подцепить. Хотя «подцепить» — это мягко сказано. Чтобы не потерять партнера в непроглядной тьме, самец вгрызается в самку и остается в таком положении навсегда. «Со временем кожа самца и самки срастается, — говорит Питч. — Кровеносные сосуды соединяются, образуя единый кровоток». Плавники и прочие ставшие лишними органы исчезают, и у самца остается единственная необходимая самке функция — производство спермы.

Подобный сексуальный паразитизм приносит свои плоды: когда икра самки созревает, она подает сигнал самцу, и он выделяет сперму. Оплодотворенные икринки всплывают в верхние слои океана, где мальки вылупляются и растут, питаясь планктоном. Когда они достигнут зрелости, как говорит Питч, удильщики совершат «великую вертикальную миграцию» обратно в глубины океана, чтобы отыскать свои половинки.

АРЕАЛ Большие глубины Мирового океана. 

СТАТУС УГРОЗЫ ВИДУ Большинство видов недостаточно изучено для определения уровня риска.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ У некоторых самок может быть несколько самцов, как у этой Haplophryne mollis (вверху). Известный рекорд — восемь партнеров.

рекомендации
Instagram

У нас очень красивый Инстаграм – подписывайтесь!

Пластиковые бутылки

Plastic Odyssey: уникальный проект французских моряков

Планета Земля

Всероссийское голосование #ЯБерегуПланету