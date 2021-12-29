Полосатые брызгуны умеют считать. Ученые выяснили это необычным образом

Полосатые брызгуны (Toxotes jaculatrix) – это вид лучеперых рыб семейства брызгуновых. Эти рыбы отличаются способностью выпускать струю воды на сушу или в воздух с целью сбить и впоследствии съесть насекомых, которыми они питаются.

Эту особенность брызгунов использовали ученые из Университета Тренто. Они научили рыб плеваться струями воды на специальные экраны, где были изображены кластеры с различным количеством точек. Эксперименты показали, что брызгуны оказались способны различать это количество!

Различные предыдущие исследования утверждали, что, как и многие птицы и млекопитающие, рыбы умеют считать и обладают врожденным чувством чисел. Эксперименты включали демонстрацию, например, того, как рыба присоединяется к более крупному из двух косяков своих сородичей. Это позволило критикам теории утверждать, что эксперименты доказывают лишь чувство размера у рыб. Например, что рыба, выбирающая между двумя наборами точек, похожих на добычу, может выбрать группу с большим количеством точек просто на том основании, что она покрывает большую площадь.

Команда учла эти факторы, используя точки разного размера и относительного положения, доказав, что рыбы действительно умеют считать.