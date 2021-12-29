Полосатые брызгуны умеют считать. Ученые выяснили это необычным образом

Полосатые брызгуны (Toxotes jaculatrix) – это вид лучеперых рыб семейства брызгуновых. Эти рыбы отличаются способностью выпускать струю воды на сушу или в воздух с целью сбить и впоследствии съесть насекомых, которыми они питаются.
Эту особенность брызгунов использовали ученые из Университета Тренто. Они научили рыб плеваться струями воды на специальные экраны, где были изображены кластеры с различным количеством точек. Эксперименты показали, что брызгуны оказались способны различать это количество!
Различные предыдущие исследования утверждали, что, как и многие птицы и млекопитающие, рыбы умеют считать и обладают врожденным чувством чисел. Эксперименты включали демонстрацию, например, того, как рыба присоединяется к более крупному из двух косяков своих сородичей. Это позволило критикам теории утверждать, что эксперименты доказывают лишь чувство размера у рыб. Например, что рыба, выбирающая между двумя наборами точек, похожих на добычу, может выбрать группу с большим количеством точек просто на том основании, что она покрывает большую площадь.
Команда учла эти факторы, используя точки разного размера и относительного положения, доказав, что рыбы действительно умеют считать.
В своих экспериментах доктор Потрич и его коллеги поместили полосатых брызгунов в резервуары под экранами мониторов, на которых отображались две группы точек. Камера, размещенная под аквариумом, записывала как самих рыб, так и то, в какую группу точек направлялась струя воды.
Неоднократно показывая рыбе два набора – один с тремя, другой с шестью точками – команде удалось научить рыбу последовательно выбирать одно из чисел.
Чтобы другие факторы (например, площадь, покрытая точками), не влияли на решения рыб, команда разработала программное обеспечение, которое случайным образом изменяло размер, расположение точек и другие детали для каждого отдельного теста.
Это означало, например, что иногда шесть точек занимали меньше места на экране, чем три точки, но в следующий раз они могли покрыть большую площадь.
Команда обнаружила, что рыбы все еще могли различать количество точек (потенциальной добычи), когда им предлагали новые альтернативы, такие как шесть и восемь, а не шесть и три.
Примерно в трех четвертях случаев брызгуны по умолчанию выбирали наибольшее или наименьшее количество точек (в зависимости от того, чему их обучили). Так, например, рыба, обученная выбирать шесть из трех, выберет девять из шести и восемь из четырех, тогда как рыба, обученная выбирать три из шести, выберет меньшее из двух чисел, если ей дадут другую комбинацию.
Брайан Баттерворт, нейробиолог из Университетского колледжа Лондона, который не участвовал в исследовании, пояснил, что в природе числовые факторы имеют тенденцию сочетаться с нечисловыми, что затрудняет подобные исследования.
«Мне кажется, что команда проделала очень хорошую работу, пытаясь отделить эти нечисловые сигналы от числовых. По крайней мере, полосатый брызгун точно может выносить суждения об относительной численности», – заключил Баттерворт.