Популяции акул и скатов за полвека сократились на 71%

Биологи, изучающие популяции акул (Selachii) и скатов (Batomorphi) по всему миру, опубликовали тревожное исследование, показывающее быстрое сокращение численности этих видов за последние полвека. Ученые отмечают, что такие события вызывают волновой эффект, который может оказать влияние на экосистему океана в целом.

Акулы и скаты живут так далеко от суши, что среднестатистический человек может никогда их не увидеть в естественной среде обитания. На протяжении тысячелетий их удаленность позволяла этим видам в значительной степени избегать людей. Но с начала 1950-х годов промысловые флотилии начали достигать и этих вод и постепенно расширять свои зоны, чтобы освоить весь мировой океан.

Растущий за тот же период спрос на мясо акул и скатов, а также на плавники, жаберные пластины и печеночный жир этих рыб привел к резкому увеличению уловов около 30 морских видов. Биологи бьют тревогу уже несколько десятилетий, но их предупреждения часто ограничиваются региональными тенденциями. Новое исследование объединило разрозненные потоки данных в единый глобальный анализ популяций акул и скатов в открытом океане.