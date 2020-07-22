Популяции промысловых рыб и беспозвоночных критически сократились за 60 лет

В первом исследовании такого рода ученые из Университета Британской Колумбии, Центра исследований океана им. Гельмгольца GEOMAR в Киле и Университета Западной Австралии оценили биомассу — совокупную массу данной популяции в воде — более 1300 популяции рыб и беспозвоночных. Они обнаружили глобальное снижение многих широко потребляемых видов.
Было установлено, что 82% видов уже находятся ниже уровня восстановления, необходимого для поддержания устойчивой добычи. Состояние 87 популяций было оценено как «очень плохое», причем уровень биомассы составлял менее 20% от показателя, необходимого для максимизации устойчивого вылова рыбы.
Данные исследования были получены благодаря компьютерному моделированию и применению статистико-оценочных методов (CMSY и BSMY) для реконструкции уловов за период 1950–2014 гг. В своей работе ученые учли разницу в морских экосистемах и климатических зонах. Наибольшее сокращение запасов, более чем на 50%, зафиксировано для южных и полярных частей Индийского и Атлантического океанов.
В то время как большая часть планеты показала тенденцию к снижению популяции рыб и беспозвоночных, анализ обнаружил несколько исключений. В Тихом океане биомасса увеличилась: в умеренной зоне на 150%, а в полярной и субполярной зонах — на 800%.
По словам соавтора исследования Даниэля Поли, несмотря на эти позитивные примеры, общая картина остается поводом для серьезного беспокойства.
Ученые отмечают, что необходимы срочные меры для улучшения эффективного управления рыбным хозяйством, включая четко установленные ограничения на ежегодный вылов, а также формирование охраняемых зон, где вылов запрещен.
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