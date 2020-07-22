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Рыбы

Популяции промысловых рыб и беспозвоночных критически сократились за 60 лет

Михаил Сысоев
22 июля 2020
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Фото: pikist.com
Это произошло из-за массового отлова морских обитателей.

В первом исследовании такого рода ученые из Университета Британской Колумбии, Центра исследований океана им. Гельмгольца GEOMAR в Киле и Университета Западной Австралии оценили биомассу — совокупную массу данной популяции в воде — более 1300 популяции рыб и беспозвоночных. Они обнаружили глобальное снижение многих широко потребляемых видов. 

Было установлено, что 82% видов уже находятся ниже уровня восстановления, необходимого для поддержания устойчивой добычи. Состояние 87 популяций было оценено как «очень плохое», причем уровень биомассы составлял менее 20% от показателя, необходимого для максимизации устойчивого вылова рыбы. 

«Это первое в мире глобальное исследование долгосрочных тенденций в биомассе популяции эксплуатируемых морских рыб и беспозвоночных для всех прибрежных районов планеты. Мы проанализировали популяции основных видов за последние 60 лет и обнаружили, что в настоящее время биомассы большинства из них значительно ниже уровня, который может давать оптимальные уловы», — Мари Дэн Паломарес, ведущий автор исследования из Института океанов и рыболовства Университета Британской Колумбии.

Данные исследования были получены благодаря компьютерному моделированию и применению статистико-оценочных методов (CMSY и BSMY) для реконструкции уловов за период 1950–2014 гг. В своей работе ученые учли разницу в морских экосистемах и климатических зонах. Наибольшее сокращение запасов, более чем на 50%, зафиксировано для южных и полярных частей Индийского и Атлантического океанов.

В то время как большая часть планеты показала тенденцию к снижению популяции рыб и беспозвоночных, анализ обнаружил несколько исключений. В Тихом океане биомасса увеличилась: в умеренной зоне на 150%, а в полярной и субполярной зонах — на 800%.

По словам соавтора исследования Даниэля Поли, несмотря на эти позитивные примеры, общая картина остается поводом для серьезного беспокойства. 

«Несмотря на исключения, наши выводы подтверждают предыдущие предположения о систематическом и широко распространенном перелове в акватории прибрежного и континентального шельфа в большей части мира в течение последних 60 с лишним лет», — Даниэль Поли.

Ученые отмечают, что необходимы срочные меры для улучшения эффективного управления рыбным хозяйством, включая четко установленные ограничения на ежегодный вылов, а также формирование охраняемых зон, где вылов запрещен.

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