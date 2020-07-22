Популяции промысловых рыб и беспозвоночных критически сократились за 60 лет

Данные исследования были получены благодаря компьютерному моделированию и применению статистико-оценочных методов (CMSY и BSMY) для реконструкции уловов за период 1950–2014 гг. В своей работе ученые учли разницу в морских экосистемах и климатических зонах. Наибольшее сокращение запасов, более чем на 50%, зафиксировано для южных и полярных частей Индийского и Атлантического океанов.

В то время как большая часть планеты показала тенденцию к снижению популяции рыб и беспозвоночных, анализ обнаружил несколько исключений. В Тихом океане биомасса увеличилась: в умеренной зоне на 150%, а в полярной и субполярной зонах — на 800%.

По словам соавтора исследования Даниэля Поли, несмотря на эти позитивные примеры, общая картина остается поводом для серьезного беспокойства.