Повышенная температура океана стимулирует генетическое разнообразие рыб

У морских животных больше шансов адаптироваться к изменениям окружающей среды.

An international research team from ETH Zurich and French universities has studied genetic diversity among fish around the world. Their research produced a map that will serve as a tool to improve the protection of species and genetic diversity. https://t.co/SC0LNIFc8v pic.twitter.com/wLryUt4jtp