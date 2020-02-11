Повышенная температура океана стимулирует генетическое разнообразие рыб

Международная исследовательская группа из Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) и ряда французских университетов впервые изучила генетическое разнообразие рыб во всем мире. Их исследования позволили создать карту, которая в будущем станет инструментом для сохранения видов и генетического разнообразия. Исследование было опубликовано в Nature Communications.

Ученые отмечают, что в популяциях животных генетическое разнообразие может уменьшиться гораздо быстрее, чем разнообразие видов в связи с различными стресс-факторами: болезнями, изменением среды обитания или климата и тому подобными событиями. Созданная карта зафиксировала нынешнюю генную картину в морях и пресноводных водоемах. Эксперты также определили природные факторы, от которых зависит генетическое разнообразие.