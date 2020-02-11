Повышенная температура океана стимулирует генетическое разнообразие рыб

Международная исследовательская группа из Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) и ряда французских университетов впервые изучила генетическое разнообразие рыб во всем мире. Их исследования позволили создать карту, которая в будущем станет инструментом для сохранения видов и генетического разнообразия. Исследование было опубликовано в Nature Communications.
Ученые отмечают, что в популяциях животных генетическое разнообразие может уменьшиться гораздо быстрее, чем разнообразие видов в связи с различными стресс-факторами: болезнями, изменением среды обитания или климата и тому подобными событиями. Созданная карта зафиксировала нынешнюю генную картину в морях и пресноводных водоемах. Эксперты также определили природные факторы, от которых зависит генетическое разнообразие.
Исследователи изучили базу данных с более чем 50 000 последовательностями ДНК, взятых у 3 815 морских и 1 611 пресноводных видов рыб. Они поделили водную поверхность на участки по 200 км2 и сравнили их с точки зрения разнообразия генов.
An international research team from ETH Zurich and French universities has studied genetic diversity among fish around the world. Their research produced a map that will serve as a tool to improve the protection of species and genetic diversity. https://t.co/SC0LNIFc8v pic.twitter.com/wLryUt4jtp— ETH Zurich (@ETH_en) February 10, 2020
Их анализ показал, что генетическое разнообразие неравномерно распределено среди морских и пресноводных рыб. Наибольшее генетическое разнообразие было обнаружено среди морских рыб в западной части Тихого океана, северной части Индийского океана и Карибского бассейна. Среди пресноводных рыб генетическое разнообразие было наибольшим в Южной Америке и сравнительно низким в Европе.
Ключевым фактором, влияющим на генетическое разнообразие среди морских рыб, оказалась температура: с ее повышением увеличивается и разнообразие. Ключевыми детерминантами биоразнообразия пресноводных рыб оказались сложность структуры их среды обитания и то, как их среда обитания менялась с течением времени.
Основываясь на полученных данных, Пеллиссье предсказывает, что популяции рыб будут иметь потенциально разные уровни адаптивности в различных областях их ареала. «При создании заповедников эту характеристику необходимо принимать во внимание в отношении местоположения, размера и экологичности», — отмечает Пеллиссье.
По словам ученого, чтобы сохранить биоразнообразие, нужно вести мониторинг генетического разнообразия популяций: «Это единственный путь, позволяющий обеспечить достаточную широту вариаций генетического материала и выживание видов в меняющихся условиях окружающей среды».
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