Пресноводные рыбы научились справляться с токсичными продуктами гниения

Ученые из ИБВВ РАН исследовали, как именно гуминовые кислоты влияют на обмен веществ рыб. Они сделали это при помощи протеомного анализа (то есть изучения белков) печени животных. Авторы провели эксперименты на маленьких пресноводных рыбках – медаках или японских оризиях (Oryzias latipes), которые служат науке уже много десятилетий в качестве тест-объектов.

Специалисты провели эксперименты, в которых рыб содержали в воде с разными концентрациями гуминовой кислоты, подобными естественным в природных водах. Ученые сравнили, как изменилось состояние рыб в зависимости от содержания этого вещества. Оказалось, что печень животных вырабатывала большое количество ферментов биотрансформации – значит, организм находился в стрессе из-за воздействия вредных веществ.

Вместе с тем ученые не обнаружили следов окислительного повреждения – например особых белков в печени, – как если бы рыба серьезно отравилась. Это означает, что хотя гуминовые кислоты и воспринимаются как нечто вредное и с чем нужно бороться, организм в целом справляется, перестраивая свой метаболизм. Об этом свидетельствуют изменения в количестве ферментов антиоксидантных систем защиты, которые также ответственны за очистку организма от потенциально опасных соединений.

«Успешность аквахозяйства и его доходность напрямую зависит от здоровья рыб. Наши результаты позволяют иначе взглянуть на то, как эти животные реагируют на действие гуминовых кислот. Их высокая концентрация в водной среде является негативным фактором, поэтому уменьшение концентрации гуминовых кислот в воде позволяет снижать нагрузку на организм. Тогда энергия не тратится на защиту от этих веществ, а используется на нормальную жизнедеятельность. В практическом плане это выражается в более быстром наращивании полезной массы рыб, то есть повышении эффективности аквакультуры», – заключает Юрченко.