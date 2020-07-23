Причудливая рыба с плавниками-лапками официально признана вымершим видом
Необычная рыба с выпученными глазами, похожим на ирокез плавником на голове и способностью ходить по морскому дну была объявлена вымершей. По данным Международного союза охраны природы, Sympterichthys unipennis стал первым зарегистрированным видом современной костистой полностью морской рыбы, которая исчезла с лица земли.
Sympterichthys unipennis относился к одному из 14 известных видов семейства брахионихтиевых (Brachionichthyidae), которые являются эндемиками прибрежных вод южной Австралии и Тасмании. Их емко описывают следующим образом: «Если вы никогда раньше не видели такую рыбу, представьте, что вы окунули жабу в яркую краску, рассказали ей грустную историю и заставили ее носить перчатки на два размера больше». Всё семейство находится под угрозой исчезновения, однако не факт, что вымирание S. unipennis случилось в наши дни.
Первый и единственный образец этой рыбы собрал в 1802 году французский натуралист Франсуа Перон. С 2000 года в водах ограниченного ареала вида проводились обширные исследования, но дайверам не удалось обнаружить присутствия S. unipennis, после чего МСОП задокументировал факт исчезновения официально.
Представители МСОП уточняют, что под угрозу исчезновения брахионихтиевых поставил исторический промысел морского гребешка, который был распространен в регионе до 1967 года, после чего на этот вид деятельности был введен запрет. Кроме того, семейство страдает от загрязнения окружающей среды и разрушения среды обитания. У этих рыб нет личиночной стадии, и они имеют привычку оставаться в одной и той же области вместо того, чтобы мигрировать в более безопасные места.
«Они проводят большую часть своего времени, сидя на морском дне, иногда случайно перемещаясь всего на несколько метров, если их потревожить. Поскольку у них нет личиночной стадии, они не могут рассредоточиться по новым местам, и, следовательно, популяции этих рыб очень локализованы и уязвимы для угроз», — говорит Грэм Эдгар, эколог из Университета Тасмании.
На видео ниже можно посмотреть на причудливых родственниц вымершей рыбы – красную рыбу-лопату (Thymichthys Politus).
В Тасмании для спасения беззащитных брахионихтиевых рыб был создан национальный проект, в котором свои усилия объединили местные научные институты и департаменты окружающей среды. В рамках проекта осуществляется исследовательская программа, продуманная в соответствии с Планом восстановления трех видов Brachionichthyidae. На сайте проекта можно сделать пожертвование на развитие программы.
Помимо Sympterichthys unipennis, из Красного списка угрожаемых видов МСОП недавно исчезли: летучая мышь Pipistrellus sturdeei, обитавшая в Японии, блестящий древолаз (Dendrobates speciosus) — бесхвостое земноводное рода Oophaga, саламандра Pseudoeurycea exspectata — эндемик Гватемалы, и эндемик Италии богомол Ameles fasciipennis. Все эти животные были признаны вымершими.
Посмотрите на акулу, которая шагает по морскому дну на плавниках.