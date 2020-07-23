Причудливая рыба с плавниками-лапками официально признана вымершим видом

Необычная рыба с выпученными глазами, похожим на ирокез плавником на голове и способностью ходить по морскому дну была объявлена вымершей. По данным Международного союза охраны природы, Sympterichthys unipennis стал первым зарегистрированным видом современной костистой полностью морской рыбы, которая исчезла с лица земли.

Sympterichthys unipennis относился к одному из 14 известных видов семейства брахионихтиевых (Brachionichthyidae), которые являются эндемиками прибрежных вод южной Австралии и Тасмании. Их емко описывают следующим образом: «Если вы никогда раньше не видели такую рыбу, представьте, что вы окунули жабу в яркую краску, рассказали ей грустную историю и заставили ее носить перчатки на два размера больше». Всё семейство находится под угрозой исчезновения, однако не факт, что вымирание S. unipennis случилось в наши дни.

Первый и единственный образец этой рыбы собрал в 1802 году французский натуралист Франсуа Перон. С 2000 года в водах ограниченного ареала вида проводились обширные исследования, но дайверам не удалось обнаружить присутствия S. unipennis, после чего МСОП задокументировал факт исчезновения официально.