Прожорливая золотая рыбка сломала челюсть. Ей пришлось делать операцию

Золотая рыбка по имени Стивен травмировалась из-за своей жадности: попытавшись съесть сома, она не смогла его прожевать. Когда хозяйка, жительница Нортумберленда Шона Хингстон (Shona Hingston), вернулась домой, она заметила, что изо рта Стивена торчит хвост другой рыбы. Обоим питомцам сильно повезло: женщина работает ветеринарным хирургом, и первую помощь она смогла оказать прямо на месте происшествия.

Она вскрыла горло Стивена и достала оттуда сома по кличке Кори. На удивление, с ним было все в порядке. На следующий день Шона отвезла Стивена в клинику Vets4Pets Cramlington и сама сделала ему операцию: применив анестезию, ветеринар зашила ему горло и сделала фиксатор из пластиковых скрепок, чтобы скрепить сломанную челюсть на время заживления.