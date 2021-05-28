Прожорливая золотая рыбка сломала челюсть. Ей пришлось делать операцию

Золотая рыбка по имени Стивен травмировалась из-за своей жадности: попытавшись съесть сома, она не смогла его прожевать. Когда хозяйка, жительница Нортумберленда Шона Хингстон (Shona Hingston), вернулась домой, она заметила, что изо рта Стивена торчит хвост другой рыбы. Обоим питомцам сильно повезло: женщина работает ветеринарным хирургом, и первую помощь она смогла оказать прямо на месте происшествия.
Она вскрыла горло Стивена и достала оттуда сома по кличке Кори. На удивление, с ним было все в порядке. На следующий день Шона отвезла Стивена в клинику Vets4Pets Cramlington и сама сделала ему операцию: применив анестезию, ветеринар зашила ему горло и сделала фиксатор из пластиковых скрепок, чтобы скрепить сломанную челюсть на время заживления.
Pet goldfish is anaesthetised as it undergoes surgery https://t.co/LgQHoj2IeE via @MailOnline— Beysle (@Beysle) February 18, 2021
Все манипуляции оказались успешными. После того, как челюсть восстановилась, скрепки были удалены и Стивен вернулся к привычному образу жизни. Интересно, что Шона провела операцию на своем «будущем» рабочем месте: к своим непосредственным обязанностям в Vets4Pets Cramlington она должна была приступить только на следующий день.
Стивен живет у нее восемь лет. Во время реабилитации хозяйка кормила рыбку вручную, с помощью шприца: ткани у него во рту были сильно повреждены из-за острых игл в плавнике сома, и самостоятельно питаться Стивен не мог.
Шона не понимает, как он смог поймать быстрого сома, ведь сам он – очень медлительный. Однако домашние рыбки способны удивлять: знаете ли вы, что гуппи могут сердиться?