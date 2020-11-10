Прыгающие карпы: как толстолобики могут быть опасны для людей

В 2003 году, катаясь на водных лыжах, женщина сломала себе нос и чуть не утонула. Оказалось, что нанесла ей серьёзную травму и сбила с ног… рыба.

Белый толстолобик (Hypophthalmichthys molitrix), или серебряный карп, на большой скорости выпрыгнул из воды и угодил женщине прямо по носу. От сильного удара она не удержалась и упала в воду. Впрочем, это не первое столкновение человека с толстолобиком. Любители покататься на гидроциклах и яхтсмены также неоднократно становились жертвой вылетающего из воды серебряного карпа.

По данным Управления по охране окружающей среды в США, после встречи с толстолобиком (а встретить его можно в водах России, Средней Азии и Америки) люди получали порезы от плавников, переломы и даже сотрясения мозга.

Такие травмы неудивительны, ведь белый толстолобик в своей массе может достигать до 45 кг и выскочить из воды на 2,5-3 метра в воздух. Причиной такого поведения серебряных карпов становится звук работающего мотора. Так, услышав проплывающие яхту, лодку или гидроцикл, они в страхе выпрыгивают из воды.

В любом случае, столкновение с белым толстолобиком — это не самое страшное что может случиться с вами на воде. Узнайте, как горбатый кит опрокинул лодку у американского побережья.